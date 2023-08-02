HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple kurucuları tarafından 1970'lerde üretilmiş... Yaklaşık 200 bin dolara satılması bekleniyor!

Apple kurucuları tarafından 1970'lerde üretilmiş... Yaklaşık 200 bin dolara satılması bekleniyor!

02.08.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple şirketinin kurucularından Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976-1977'de üretilen "Apple 1" adlı bilgisayar, açık artırmayla satışa sunulacak. Wozniak tarafından 2017'de imzalanan "Apple 1"in, açık artırmada yaklaşık 200 bin dolara satılması bekleniyor. Öte yandan Apple 1'in yanı sıra, 19 Mart 1976'da Jobs ve Wozniak tarafından imzalanan çek de satışa çıkarıldı.

Apple kurucuları tarafından 1970'lerde üretilmiş... Yaklaşık 200 bin dolara satılması bekleniyor!

ABD'nin Boston kentindeki RR Auction açık artırma evinin paylaştığı bilgiye göre, 1980'de yaklaşık 666 dolara satılan bilgisayarın yerleşik klavyesi ve özel üretim kasası bulunuyor.

Bu yılın başında Apple uzmanı Corey Cohen tarafından çalışır hale getirilen ve 24 Ağustos'ta açık artırmayla satılacak bilgisayar için ilk teklifler alınmaya başlandı.

Wozniak tarafından 2017'de imzalanan "Apple 1"in, açık artırmada yaklaşık 200 bin dolara satılması bekleniyor.

woz

ÇEK DE SATIŞTA

Apple 1'in yanı sıra, 19 Mart 1976'da Jobs ve Wozniak tarafından imzalanan çek de satışa çıkarıldı.

Devre kartı üreticisi Ramlor firmasına yazılan yaklaşık 117 dolarlık çekin fiyatının ilk tekliflerle 50 bin doları geçtiği bildirildi.

Steve Wozniak, Steve Jobs ve Ronald Wayne, dünyaca ünlü Apple şirketini 1 Nisan 1976'da California'da bir garajda kurmuştu.

Apple, 'Apple GPT'yi test ediyor! Apple, 'Apple GPT'yi test ediyor!

BAZI ŞAHSİ EŞYALARINI SATMAK ZORUNDA KALMIŞLARDI

Şirketin ilk yıllarında Apple 1 bilgisayarının üretimini finanse etmek için Jobs ve Wozniak bazı şahsi eşyalarını satmak zorunda kalmıştı.

Wozniak ve Jobs'ın 1976-1977'de ürettiği 200'e yakın Apple 1'in yaklaşık 175'i o dönemde satılmıştı.

Apple 1 prototiplerinden biri, 2022'de yaklaşık 700 bin dolara satılmıştı.

(Haber kaynağı: AA - Fotoğraf kaynağı: RR Auction)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sopayla bayıltıp, kürekle öldürdü! Şok detaylar: 'Ben Mehdi'yim'Sopayla bayıltıp, kürekle öldürdü! Şok detaylar: 'Ben Mehdi'yim'
Mazisi 3 bin yıl eskiye dayanıyor! "İlk kez.."Mazisi 3 bin yıl eskiye dayanıyor! "İlk kez.."
Ev sahiplerinin yeni oyunu! 1 yıllık kiracılarını bu gerekçeyle çıkarmak istiyorlarEv sahiplerinin yeni oyunu! 1 yıllık kiracılarını bu gerekçeyle çıkarmak istiyorlar
Anahtar Kelimeler:
Apple bilgisayar Steve Jobs Steve Wozniak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.