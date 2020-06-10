Nişanlısını boğazını keserek öldüren genç kadının savunması pes dedirtti

Eskişehir’de geçtiğimiz aylarda Zehra A., nişanlısı ile birlikte kent ormanına gitti. Burada Emrah Öztürk’ün boğazını keserek 8 yerinden bıçaklayan Zehra A., daha sonra kent ormanından ayrıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra A. şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya’ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Zehra A., korona virüs (Covid-19) sebebiyle SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan Zehra A, Emrah Öztürk’ün engelli olduğunu, adli dengesinin yerinde olmadığını ve kendisi ile evlenmesi için sürekli para gönderdiğini söyledi. Zehra A., “Ben Emrah Öztürk ile 2016 da Facebook üstünden tanıştık. Çok takipçim vardı. Kendisi arkadaşlık isteği gönderdi. Başlarda arkadaş olduk. Zaman sonra para gönderiyordu ve karşılık olarak evlenmek istedi. Başta evlenmek istemiyordum. Sakat bir çocuktu engelli gibiydi. Akıl hastası sanırım dedim. Ona rağmen iyi anlaşıyorduk. Ondan sonra sende böyle şeyler falan var ben doğuştan böyleyim dedi. Buna rağmen kabul ettim, çok iyi bir insandı. Ben evlenmeye hazır değilim dedim. Rahatsızlığından dolayı kabul etmeyebilirim dedim. Ben sana çok para veririm, sana bakarım, bu teklifimi kabul et. Hasta olduğundan dolayı bana el süremezsin buna razıysan evlenirim, odamın kapımı kitlerim. Çok iyi arkadaştık bana sürekli para gönderiyordu. 3-4 yıl boyunca hiç sıkıntımız yoktu. Zihinsel engelli, akıl hastası olduğunu öğrendim. 2019 yolunda sınavlarım vardı sonra evlenelim dedi” ifadelerini kullandı.