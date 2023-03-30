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  4. Nöbet tutuyorlar! Bahçeye gidince... 'Bizi endişe içine soktu'

Nöbet tutuyorlar! Bahçeye gidince... 'Bizi endişe içine soktu'

30.03.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Üreticilerin, zirai don tehlikesine karşı endişeli bekleyişleri sürüyor. Üreticiler bahçelerindeki mahsullerini kontrole giderken mart ayında yağan karın kendilerini endişe içine soktuğunu belirtti. Üreticiler fındık bahçelerinde don nöbeti tutuyor.

Nöbet tutuyorlar! Bahçeye gidince... 'Bizi endişe içine soktu'

Meteorolojinin uyarısının ardından dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de etkili oldu. Ordu’da orta ve yüksek kesimlerde de çiçek açan fındık dalları yağ nedeniyle kar altında kaldı. Etkili olan kar yağışı sonrası bahçelerinde mahsullerini kontrole giden üreticiler, tedirgin olduklarını belirttiler.

"BİZİ ENDİŞE İÇİNE SOKTU"

Mart aylarının son günlerinde etkili olan kar yağışının üreticileri tedirgin ettiğini söyleyen fındık üreticisi Murat Serin, “Kar yağışı sonrası bahçelerimize gelerek kontroller yapmaya başladık. Sıcaklık sıfırın altına düştü, umarım zirai don yaşanmaz. Mart ayında yağan kar biz üreticileri endişe içine soktu. Üzücü bir hadise yaşanmaması için dua ediyoruz” dedi.

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"BAHÇELERİMİZDE NÖBETİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bölgede kar yağışının etkili olduğunu ve buna bağlı olarak fındık bahçelerinde don nöbeti tuttuklarını ifade eden üretici Tuğrul Hamzaçebioğlu ise “Fındığımızı bekliyoruz. Don endişesi içinde bahçelerimizde nöbetimizi sürdüreceğiz. Kendimizce önlemler aldık. Hava sıcaklığı düşerse eski bir sistem olan bahçelerde lastik yakmayı düşünüyoruz. Bahçelerimizi herhangi bir durum için sigorta yaptırmıştık fakat yine de endişeli bekleyişimiz devam etmekte. İnşallah olumsuz bir durumla karşılaşmayız” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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