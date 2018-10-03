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Nokia 7.1 sızdırıldı! İşte detaylar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

TA-1131 kod adı ile sızdırılan Nokia 7.1 Plus’ın detayları gün yüzüne çıktı. İşte telefonun özellikleri!

Nokia 7.1 sızdırıldı! İşte detaylar

Geçtiğimiz günler TA-1131 kod adı ile sızdırılan Nokia 7.1 Plus’ın detayları gün yüzüne çıktı. 5.84 inçlik Full HD+ bir ekran ile görüntülenen Nokia 7.1, Qualcomm’un Snapdragon 636 işlemcisinden gücünü alacak gibi duruyor.

HDR video kaydı destekli Zeiss markalı çift arka kameraya sahip olacak olan Nokia 7.1, tasarımı ile de oldukça albenisi olan bir cihaz. Genel olarak telefonun özelliklerine göz atacak olursak;
Nokia 7.1 sızdırıldı! İşte detaylar

6.5.84 inç (2244x1080 piksel) Full HD+ ekran
Snapdragon 636 işlemci, Adreno 509 GPU
3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi
12MP + 5MP çift arka kamera
8MP ön kamera
Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Nokia 7.1’in yakın zamanda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Satış fiyatı olarak ise 250 dolar civarlarından bir fiyat beklentisi mevcut. Bakalım Nokia, yükselişe geçtiği şu dönemlerde tekrardan halkın kalbini kazanabilecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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Nokia güncelleme

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