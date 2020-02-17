Nokia'dan çeyrek altından daha ucuza telefon: Nokia TA-1212

HMD Global çatısı altındaki Nokia, aslında şubat ayında adını en çok duyuracak olan firmalardan birisiydi. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 2020 Mobil Dünya Kongresi (MWC20) Nokia'nın tüm planlarının değişmesine yol açtı. Firma, 2020 yılına damga vuracak telefonlarını farklı bir dönemde tanıtmaya hazırlanırken, bu telefonlardan biri olan Nokia TA-1212 daha tanıtılmadan TENAA kayıtlarında gözüktü.

NOKİA 3310'A KARDEŞ GELİYOR: NOKİA TA-1212

TENAA'da ortaya çıkan bilgilere göre Nokia TA-1212 tuşlu bir cep telefonu olacak. Telefonun ön tarafında 240 x 320 piksel çözünürlüğünde 2.4 inçlik bir ekran yer alırken, bu ekrana herhangi bir ön kamera eşlik etmeyecek. Nokia TA-1212'nin arka kamerası ise sadece 0.3 MP çözünürlüğünde. Donanım tarafında ise 8MB RAM değeriyle gelecek olan cihaz, 16MB dahili depolama alanı sunacak. Nokia TA-1212'nin pil değeri ise 1200 mAh. Gördüğünüz gibi Nokia TA-1212 günümüz trendlerinden oldukça uzak. Fakat onu bu kadar anlamlı kılan özellikleri değil fiyatı.

NOKİA TA-1212 ÇEYREK ALTINDAN DAHA UCUZ OLACAK

Nokia TA-1212 gelen bilgilere bakılırsa sadece 50 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu da güncel TL kuru ile yaklaşık olarak 300 TL'ye karşılık geliyor. Vergilerle birlikte telefonun fiyatının 400 TL'ye çıkacağı tahmin ediyoruz. Çeyrek altının 490 TL civarında bir fiyat ile satıldığını düşünürsek, bu telefonun çeyrek altından daha ucuz olduğunu söylemek mümkün. Tabi henüz telefonun tanıtımın gerçekleştirilmediğini, resmi fiyatların farklılık gösterebileceğini belirtelim.

