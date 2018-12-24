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Nöral terapi nedir? Nöral terapi hangi hastalıklara iyi gelir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

Nöral terapi tamamlayıcı bir tıp dalı olarak son zamanlarda Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Vücutta oluşan kronik ağrılar, kas iskelet sistemleri, bel boyun sırt ağrıları gibi çok çeşitli hastalıklara iyi gelen bu tedavi uzun süreli rahatlama ve iyileşme sağlıyor. İşte nöral terapinin iyi geldiği hastalıklar...

Nöral terapi nedir? Nöral terapi hangi hastalıklara iyi gelir?

Sinir, kas ve iskelet sisteminde pek çok nedene bağlı olarak meydana gelen bozukluklar, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek ağrılara yol açabiliyor. Son zamanlarda kronikleşen ağrılar için uygulanan 'nöral terapi', tamamlayıcı bir tıp dalı olarak Türkiye'de de giderek önem kazanıyor. Enjeksiyon yöntemiyle lokal anestezi uygulanarak otonom sinir sistemini etkilemek ve bu sayede vücudun kendini iyileştirme fonksiyonunu devreye sokmak anlamına gelen nöral terapi birçok hastalıkta kullanılabiliyor.

Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü, nöral terapinin uygulama alanları hakkında bilgi verdi.

KRONİK AĞRILARIN GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Tüm yaşam boyunca geçirilen kazalar, enfeksiyonlar, ameliyatlar, fiziksel ve psikolojik travmalar gibi dışarıdan gelen tüm uyarılar, otonom sinir sistemine kaydedilir. Kaydedilen bu uyarılar vücudu bir ağ gibi saran otonom sinir sisteminde elektriksel hasarlar oluşturur. Zaman içinde bunu taşıyamayacak hale gelen vücutta kronik ağrılar ortaya çıkar. Bu ağrılar için uygulanan nöral terapi ile sinir sistemindeki iletim bozukluğunun elektriksel aktivitesi yükseltilir ve biyoelektriksel olarak iyileşme sağlanması hedeflenir.

UZUN SÜRELİ RAHATLAMA VE İYİLEŞME SAĞLAR

Nöral terapi lokal anestezik madde kullanılarak yapılan düzenleme tedavisidir. Nöral terapide kesinlikle kortizonlu ilaçlar kullanılmaz. Amaç çeşitli alanlarda bozulmuş olan yapıların normale döndürülmesidir ve uzun süreli iyileşme sağlanır. Nöral terapide ağrıya neden olan faktörler ortadan kaldırıldığı için vücudun kendini yenileme sistemi devreye girer. Böylelikle fonksiyonlarda düzelme ve normale dönme sağlanır. Tedavi seanslar halinde yapılmaktadır. Haftada 1-2 seans uygulanabilir. Her iki seans arasında en az 3 gün olmalıdır. Ancak aralıklı olarak da yapılabilir. Tedavi hastaya göre değişmektedir.

NÖRAL TERAPİNİN İYİ GELDİĞİ RAHATSIZLIKLAR

Herhangi bir yan etkisi bulunmayan ve ilaç kullanımı gerektirmeyen yöntem, birçok hastalık için uygulanabiliyor.

• Baş ağrıları
• Bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı
• Fibromiyalji sendromu
• Kronik pelvik ağrısı
• Bel-boyun-sırt ağrısı ve fıtıkları
• Omurga kireçlenmeleri
• Kronik iltihaplanmalar
• Karpal tunel sendromu
• Dirseklerde meydana gelen kronik ağrılar
• Diz ve omuz ağrısı
• Tendinit
• Spor yaralanmaları

ETKİN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ

Nöral terapi, refleks tedavileri içinde en etkin sonuçları olan bir regülasyon tedavisidir. Hastalığın nasıl, ne zaman ve neden sonra ortaya çıktığı tanı açısından çok önemlidir. Nöral terapi iki temel mekanizma ile çalışmaktadır. Birincisinde rahatsızlığın uzandığı omurga bölümüne yapılan anestezik madde enjeksiyonu esastır. İkincisi ise rahatsızlık olan bölgeye yapılan enjeksiyondur. Nöral terapide lokal anestezik uygulamalar; cilt altı, kas dokusu, vücuttaki yara ve ameliyat izleri, eklem içi ve ağrılı noktalara yapılır. Enjeksiyonlar sinir içerisine yapılmaz. Uygulamalarda genellikle ince, küçük insülin iğne uçları kullanılmaktadır.

NÖRAL TERAPİ YAPILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

• Myastenia gravis, Parkinson ve multiple skleroz hastaları
• Kalp yetmezliği, II. ve III. derece AV kalp bloğu olan hastalar
• Pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar
• Maling hastalığı olanlar
• Ruhsal hastalığı olanlar
• Akut cerrahi endikasyonu olanlar
• Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç kullananlar ( İlaç1 hafta süre ile bıraktırıldıktan sonra nöralterapi uygulanabilir)
• Troit için atom tedavisi alan hastalarda 6 ay, troit sintigrafisi çektiren hastalarda da 1.5 aydan önce uygulanmamalıdır.

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nöral terapi kronik ağrı

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