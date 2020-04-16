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Normal hayata ne zaman döneceğiz? Prof. Dr. Kara açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'Normal hayata ne zaman döneriz?' sorusuna ''Kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı gibi dönebiliriz'' yanıtını verdi.

Normal hayata ne zaman döneceğiz? Prof. Dr. Kara açıkladı

Koronavirüs nedeniyle insanların gündelik yaşamına ne zaman döneceği akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Normal hayata dönüşümüz kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı olabilir." açıklamasını yaptı.

NTV'de koronavirüs ile ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Prof. Dr. Kara'nın açıklamasından satır başları:

- KLİMANIN VİRÜSLE NASIL BİR İLİŞKİSİ VAR?

Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı yaratabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür.

- HASTALANAN KİŞİ BAĞIŞIKLIK KAZANIYOR MU? TEKRAR HASTA OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama corona virüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz.

- NORMAL HAYATA NE ZAMAN DÖNEBİLİRİZ?

Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor. Bunu şimdiden cevaplamak için de aslında erken. Yarın gelecek rakamlara da bakmamız gerekiyor. Normal hayata dönüşümüz kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı olabilir.

- AŞI BULUNMAZSA BÖYLE Mİ YAŞAYACAĞIZ?

Koronavirüs aşısında Ocak ayı gibi belki Aralık gibi ilk uygulamayı bekliyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz fakat örnek vermek gerekirse de sıtma aşısı 32 senede bulundu.

Kilolu grupta hastalığın daha ağır seyrettiğini öğrenmeye başladık. Ama sigara içenler de risk oldukça yüksek.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Prof. Dr. Ateş Kara

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
korona morona hepsini bırakın dolar nereye gidiyor bizi oyalıyorlar bunların hepsi gündem deyiştirmek
sanmıyorumm 1 yıl devam eder.milleti kandırmayın
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