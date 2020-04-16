Normal hayata ne zaman döneceğiz? Prof. Dr. Kara açıkladı

Koronavirüs nedeniyle insanların gündelik yaşamına ne zaman döneceği akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Normal hayata dönüşümüz kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı olabilir." açıklamasını yaptı.

NTV'de koronavirüs ile ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Prof. Dr. Kara'nın açıklamasından satır başları:

- KLİMANIN VİRÜSLE NASIL BİR İLİŞKİSİ VAR?



Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı yaratabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür.

- HASTALANAN KİŞİ BAĞIŞIKLIK KAZANIYOR MU? TEKRAR HASTA OLMA İHTİMALİ VAR MI?



Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama corona virüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz.