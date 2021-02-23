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Normalleşme: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı

23.02.2021 03:19 | Son Güncelleme:
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Normalleşme: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs önlemlerini aşamalı olarak kaldırma planını açıklamasının ardından seyahat şirketleri yaz tatili rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı. Tui şirketi son bir ayın en fazla rezervasyon yapılan gününün yaşandığını, tatilcilerin en fazla Türkiye, Yunanistan ve İspanya'ya ilgi gösterdiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs önlemlerini aşamalı olarak kaldırma planını açıklamasının ardından seyahat şirketleri yaz tatili rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı.

Tui şirketi son bir ayın en fazla rezervasyon yapılan gününün yaşandığını açıkladı.

BBC Ulaştırma Muhabiri Caroline Davies, Tui müşterilerinin en fazla Türkiye, Yunanistan ve İspanya'ya ilgi gösterdiğini aktarıyor.

Thomas Cook şirketi ise açıklamanın ardından internet sitelerinin trafiğinin iki katına çıktığını duyurdu.

Havayolu şirketi EasyJet bilet satışlarında yüzde 337, tatil paketi satışlarında ise yüzde 630 artış yaşandığını, en çok Ağustos, Temmuz ve Eylül aylarına talep olduğunu belirtti.

Thomas Cook yöneticisi Alan French "Hükümetin bugünkü açıklaması tatile gitmek için can atan bizler için güzel bir haberdi" dedi ve ekledi:

"Detayları öğrenmeyi bekliyoruz fakat hükümetin önümüzdeki aylarda uluslararası seyahatlere izin verme isteği aşikar."

İngiltere'nin uluslararası seyahatlere ne zaman izin vereceği henüz belli değil. Hükümetin buna dair detayları 12 Nisan'da açıklaması bekleniyor.

BBC Ekonomi Muhabiri Mary-Ann Russon, uluslararası seyahatlere izin verilebilecek en erken tarihin 17 Mayıs olduğunu aktarıyor.

Boris Johnson'ın 22 Şubat'ta açıkladığı plan, her şeyin yolunda gitmesi durumunda 8 Mart'tan 21 Haziran'a kadar uzanan bir yol haritası çerçevesinde hayatın adım adım normale dönmesini içeriyor.

GRAFIK

Türkiye İngiliz turistler için popüler tatil noktaları arasında yer alıyor.

Pandemiden önceki son yıl olan 2019'da İngiltere'den Türkiye'ye giden turist sayısı yüzde 13,6 artışla 2 milyon 562 bin olmuştu.

İngiltere bu alanda Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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