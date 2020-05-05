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Normalleşme süreciyle ilgili kritik toplantı! İçişleri genelge yayınlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecini açıklamasından sonra gözler Ankara'ya çevrildi. Normalleşme süreçleriyle ilgili düzenlemeler merak edilirken bugün öğleden sonra İçişleri, Sağlık ve Ticaret Bakanları'nın bürokratları bir araya geleceği belirtildi. Sürece ilişkin detaylar belli olduktan sonra İçişleri Bakanlığı'nın usul ve esasların yer aldığı bir genelge yayınlayacağı bildirildi.

Normalleşme süreciyle ilgili kritik toplantı! İçişleri genelge yayınlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısı sonrasında normalleşme süreçlerini açıkladı. Mayıs-Haziran-Temmuz aylarına yayılacak normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta AVM'ler, kuaförler ve berberler açılacak. 60 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler için getirilen sokağa çıkma yasağında esnemeye gidilirken askerlikte terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında normalleşme süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Canova'nın açıklamasından satır başları:

ÖĞLEDEN SONRA KRİTİK TOPLANTI

Bugün önemli bir toplantı var. Öğleden sonra İçişleri, Sağlık ve Ticaret Bakanları'nın bürokratları bir araya gelecek. Ve çalışma saatlerinden, randevu sistemine kadar detayları görüşecekler. Mesela ortak kullanılacak metaryellerle ilgili nasıl bir düzenleme olacak? Çok detaylı bir çalışmanın yapılması bekleniyor. AVM'lerde ve kuaförlerde Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yeni bir mesai saati belirlenecek. Tıpkı marketlerin yeni normali gibi bir süreç yaşanacak.

Detaylar belli olduktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından usul ve esasların detaylandırıldığı bir genelge göreceğiz. Açılış-kapanış saatleri, hijyen koşulları belirtilecek.

MASKELER NERELERDE SATILACAK?

Edindiğim bilgilere göre maske satışı ilk olarak eczanelerde gerçekleşecek. Bunun yanı sıra marketlerde de artık maske satılabilecek. Marketlerin dışında bir çok yerde de artık maske satışı yapılabilecek. İnternet üzerinden de yine maske alımı yapılabilecek. Tabi bir fiyat üst limiti olacak. Devletin de dağıtımının devam edeceği belirtiliyor. Maske satışı ne zaman başlar sorusuna gelirsek, bugün yarın hem satış günü hem de fiyatıyla ilgili belirlemelerin tamamlanacağını tahmin ediyoruz.

TURİZMLE İLGİLİ PLAN

Edindiğim bilgilere göre Turizm Bakanlığı önümüzdeki 3 gün içinde sertifikasyon ve eylem planıyla ilgili bir plan açıklayacak. Haziran ayı itibarıyla turizmin başlaması planlanıyor. İlk aşamada oteller açılmayacak. Bir kademeli geçiş olacak. Belirlenen sertifikasyona uyan oteller tamamen değil kısmen açılmış olacak. ortak alanlarda sosyal mesafe kuralları, maske takılması, açık büfenin cam alanla çevrilmesi gibi yeni normaller bu hafta belli olacak.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN DURUMU?

Sağlık Bakanlığı mevsimlik işçilerle ilgili alınan tedbirlerin güncellendiğini duyurdu. Mesela seyahatleri öncesinde kovid-19 testleri yapılacak. Ateşi ölçülecek. Geldikleri ile çadırları kurma sorumluluğu işçi ve işverende olacak ama sonrasındaki hijyeni tarım il müdürlükleri, AFAD ve Valilikler birlikte sağlayacaklar. Suyu valilikler, banyoyu ise AFAD temin edecek.

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