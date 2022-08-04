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  4. Norveç'te ortalığı ayağa kaldıran poz! Adalet Bakanı Emilie'nin fotoğrafı olay oldu

Norveç'te ortalığı ayağa kaldıran poz! Adalet Bakanı Emilie'nin fotoğrafı olay oldu

04.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in Instagram hesabında yayınladığı fotoğraf karesi ülkede adeta kaos çıkmasına neden oldu. Ortalığı karıştıran fotoğrafta sörf tahtası üzerinde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Mehl'in can yeleği giymemesi üzerine yasaları çiğnediği yorumları yapıldı. Yapılan eleştiriler üzerine konuşan Mehl, ''Yasalara ve talimatlara uyarım. Karada ve suda herkesin iyi bir yaz geçirmesini diliyorum'' dedi.

Norveç'te ortalığı ayağa kaldıran poz! Adalet Bakanı Emilie'nin fotoğrafı olay oldu

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in İtalya tatilinden paylaştığı fotoğraf ülkede muhalefetin ve birçok kişinin tepkisini çekti. Can yeleği olmadan bir kürek tahtasında durarak poz veren Mehl'in Norveç yasalarını çiğnediği belirtildi.

Norveç’in en genç bakanı olan Emilie Enger Mehl de eleştiriler üzerine ülkedeki Dagbladet gazetesine konuşarak, ''Fotoğraf, arkadaşlarımla birlikte tatil yaptığım ve iyi vakit geçirdiğim İtalya'da çekildi. Nerede olursam olayım yasalara ve talimatlara uyarım. Herkesin güzel ve güvenli bir yaz geçirmesini diliyorum; hem karada hem de suda'' ifadelerini kullandı.

KARAYA YAKINSA YELEK TAKMAK ZORUNLU DEĞİL

Maliye Bakanı Trygve Slagsvold da Mehl'in tatil sırasında bir kürek tahtasında ayakta durmasını bir sorun olarak görmediğini söyledi. Bununla birlikte Norveç Denizcilik Müdürlüğü de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, karaya yakın olunan yerde yelek zorunluluğunun olmadığına dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç
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