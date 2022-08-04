Norveç'te ortalığı ayağa kaldıran poz! Adalet Bakanı Emilie'nin fotoğrafı olay oldu

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in İtalya tatilinden paylaştığı fotoğraf ülkede muhalefetin ve birçok kişinin tepkisini çekti. Can yeleği olmadan bir kürek tahtasında durarak poz veren Mehl'in Norveç yasalarını çiğnediği belirtildi.

Norveç’in en genç bakanı olan Emilie Enger Mehl de eleştiriler üzerine ülkedeki Dagbladet gazetesine konuşarak, ''Fotoğraf, arkadaşlarımla birlikte tatil yaptığım ve iyi vakit geçirdiğim İtalya'da çekildi. Nerede olursam olayım yasalara ve talimatlara uyarım. Herkesin güzel ve güvenli bir yaz geçirmesini diliyorum; hem karada hem de suda'' ifadelerini kullandı.

KARAYA YAKINSA YELEK TAKMAK ZORUNLU DEĞİL

Maliye Bakanı Trygve Slagsvold da Mehl'in tatil sırasında bir kürek tahtasında ayakta durmasını bir sorun olarak görmediğini söyledi. Bununla birlikte Norveç Denizcilik Müdürlüğü de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, karaya yakın olunan yerde yelek zorunluluğunun olmadığına dikkat çekti.

