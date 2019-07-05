HABER

Norveçli eski bakana sığınmacılara cinsel istismardan 5 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

Norveçli eski bakana sığınmacılara cinsel istismardan 5 yıl hapis

Norveçli eski kabine üyesi Svein Ludvigsen, sığınmacılara cinsel istismarda bulunmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, 72 yaşındaki eski Su Ürünleri Bakanı ve Troms Bölge Valisi Ludvigsen, 3 sığınmacı erkeğe cinsel istismarda bulunmak suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, Ludvigsen'in görevini kötüye kullandığı ve 3 genç erkeğin savunmasızlığından istifade ettiği hükmünü verdi.

Olay, 2011-2017 yıllarında Norveç'in Troms kentinde meydana geldi. Bugün 25, 26 ve 34 yaşında olan sığınmacı erkekler, o dönemde Troms Valisi olan Ludvigsen'in cinsel ilişki karşılığında kendilerine iş ve barınma imkanı sağlamayı teklif ettiğini, teklifini kabul etmemeleri halinde sınır dışı edilmekten korktuklarını savunuyordu.

Cinsel istismarların, Ludvigsen'in evi, otel odaları ve ofisinde yaşandığı, sığınmacı erkeklerden birinin istismarlar sırasında 17 yaşında olduğu, diğerinin "zihinsel engeli" bulunduğu belirtiliyordu.

Svein Ludvigsen'in davacı erkeklere 743 bin Norveç kronu (487 bin Türk lirası) tazminat ödemesi de kararlaştırıldı.

Erkeklerden sadece biriyle rızasıyla ilişki kurduğunu ve polise yalan söylediğini kabul eden Ludvigsen'in kararı temyize götüreceği kaydedildi.

Muhafazakar siyasetçi Ludvigsen, 2001-2005 yıllarında Bakanlık, 2006-2014 yıllarında da Bölge Valiliği görevi yaptı.

Norveçli Sığınmacılar Örgütü Genel Sekreteri Ann-Magrit Austena, kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet TöreniMSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet Töreni
MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet TöreniMSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet Töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Norveç Svein Ludvigsen

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

En güzel resimli Cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolu mezuniyet

Boğaziçi'nde protestolu mezuniyet

Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu

PTT şubesi soyuldu! Çok sayıda polis sevk edildi

Sarar ailesinin soyulması soruşturmasında flaş gelişme

Sarar ailesinin soyulması soruşturmasında flaş gelişme

İYİ Partili Ağıralioğlu'dan HDP açıklaması

HDP'nin o sözlerine İYİ Parti'den yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.