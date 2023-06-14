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Nostalji yaşatacak! İşte Instagram'ın yeni özelliği... Zuckerberg duyurdu

14.06.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın yeni özelliği duyuruldu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Instagram kanalı üzerinden paylaştığı bir gönderiye göre, kullanıcıların gelen kutularının en üstünde görünen bir durum mesajı bırakmalarına olanak tanıyan Instagram Notlar, müzik ve çeviri olanağına kavuştu. Yani Notlar'da bir şarkının 30 saniyelik kesitini paylaşabileceksiniz. Bu özellik, birçok kullanıcıya MSN Messenger'ın durumda müzik paylaşımı özelliğini hatırlatıp nostalji yaşatacak gibi görünüyor.

Nostalji yaşatacak! İşte Instagram'ın yeni özelliği... Zuckerberg duyurdu

Techcrunch'ın haberine göre, Instagram Notlar, Aralık 2022'deki halka açık lansmanının ardından ilk yeni özelliklerine kavuştu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Instagram kanalı üzerinden paylaştığı bir gönderiye göre, güncelleme ile gelen özellikle Notlar müzik ve çevirileri de destekleyecek.

INSTAGRAM NOTLAR'A MÜZİK DESTEĞİ! NOSTALJİ YAŞATACAK

Instagram Notları, kullanıcıların 'Yakın Arkadaşları' veya ortak arkadaşları için gelen kutularının en üstünde görünen bir durum mesajı bırakmalarına olanak tanıyor.

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Daha önce kullanıcılar Notlar'a yalnızca metin ve emoji ekleyebiliyordu. Ancak kullanıcılar artık bir şarkının 30 saniyelik bir kesitini de paylaşabilecek.

zuck

Bu özellik, birçok kullanıcıya MSN Messenger'ın durumda müzik paylaşımı özelliğini hatırlatıp nostalji yaşatacak gibi görünüyor.

Şirket, şarkıların Instagram'ın müzik lisans haklarına sahip olduğu dünya çapındaki tüm pazarlarda destekleneceğini söylüyor.

Zuckerberg konuyla ilgili gönderisinde ise "Artık Instagram'da Notlar'a en sevdiğiniz şarkıların 30 saniyelik kesitlerini ekleyebilirsiniz. Müzik zevkimi geliştirdikleri için kızlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"ÇEVİRİYİ GÖR" BAĞLANTISINA DOKUNARAK...

Güncellemeyle gelen bir diğer yeni özellik ise Not Çevirileri. Bu özellik, kullanıcıların farklı bir dildeki bir notun altında yer alan "Çeviriyi gör" bağlantısına dokunarak, o notu kendi dillerine çevrilmesini sağlamalarına olanak sağlıyor.

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