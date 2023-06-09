Meta'dan atak! Whatsapp ve Instagram için...

Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının çatı şirketi olan Meta, bu kez yapay zeka adımıyla gündemde. TRT Haber'in The Guardian'dan aktardığı habere göre; Facebook'un çatı şirketi Meta, aylardır süren mali krizin ardından şirket içi düzenlenen bir toplantıda yapay zeka odaklı yeni araçları duyurdu.

New York Times'a konuşan şirket çalışanları, Messenger ve WhatsApp için ChatGPT benzeri sohbet botları da dahil olmak üzere, geliştirilen yeni ürünlere göz atıldığını söyledi.

Şirketin Menlo Park'taki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Baş Teknoloji Sorumlusu Andrew Bosworth, Ürün Sorumlusu Chris Cox ve kurucu ile CEO Mark Zuckerberg'in yeni projelerle ilgili yorumlarını aldı.

'YENİ BİR INSTAGRAM ÖZELLİĞİ'

Bir şirket sözcüsü, Meta'nın, kullanıcı fotoğraflarını metin istemleri aracılığıyla değiştirebilen ve mesajlaşma hizmetleri için emoji çıkartmaları oluşturabilen yeni bir Instagram özelliği de olduğunu söyledi.

Duyurular, son aylarda on binlerce işçiyi işten çıkaran ve 2022'de değerinden 80 milyar dolar silinen Meta için zorlu birkaç yılın ardından geldi.

Şirket, tüm ağırlığını sosyal medyadan sanal gerçeklik projesi olan Metaverse'e döndürmek için iddialı bir plan başlattıktan sonra kimlik kriziyle mücadele ediyor.

Meta, meta evrenini geliştirmek için yılda 10 milyar dolardan fazla ayırarak mücadele etmeye devam ederken, Google, Microsoft ve Snapchat gibi rakipleri, üretken yapay zeka ürünlerinin piyasaya sürerek, yatırımcıların daha fazla dikkatini çekti.

