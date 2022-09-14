Nostradamus'tan Charles iddiası! Dikkat çeken sürpriz isim detayı: Krallığı uzun sürmeyecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül perşembe günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 96 yaşında hayatını kaybeden Elizabeth'in yerine oğlu 73 yaşındaki Charles, kral oldu. 3. Charles unvanını alan yeni kralla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"KRALLIĞI KISA SÜRECEK"

Nostradamus’un kehanetleri konusunda uzman olan Mario Reading, kaleme aldığı yeni kitabında 3. Charles'ın hükümdarlığının uzun sürmeyeceğini iddia etti.

HARRY İDDİASI

Bu sonuca Nostradamus'un 1555’te yazılmış şifreli şiirlerini incelediğini belirterek ulaştığını belirten Reading, 'Kral olmayı asla beklemeyen bir adamın yerini alacak' sözüne atıfta bulunarak William'dan sonra Harry'nin kral olacağını öne sürdü.

Reading’in iddiası kraliyet ailesinin taht geleneğinden ötürü gerçekleşmeyebilir, kurallara göre Prens William'ın tahta çıkmaması durumunda hak sahibi olacak kişi Prens Harry değil, William’ın en büyük çocuğu Prens George olacak.

ÜST DÜZEY GÖREVDEN ÇEKİLDİLER

2020 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamıştı.



