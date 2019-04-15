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Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 23:51 | Son Güncelleme

Paris İtfaiyesi'nden yapılan açıklama: - "Yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin değiliz" - İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez: - "Notre Dame'ın kurtarılması kesin değil"

PARİS (AA) - Paris İtfaiyesi, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin olamadıklarını duyurdu.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin değiliz." ifadesi kullanıldı.

Yangına 400 itfaiyeciyle müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, tüm çalışmaların katedralin kuzey kulesinin yıkılmasının önlenmesine ve sanat eserlerinin kurtarılmasına yoğunlaştırıldığı ancak tüm çabalara rağmen ayakta kalan kulenin de yandığı belirtildi.

İtfaiye Sorumlusu Jean-Claude Gallet, yaptığı açıklamada, "Yangının kuzey çan kulesine yayılıp yayılmayacağından emin değiliz. Bu çökerse hasarın boyutun tahmin etmeyi size bırakıyorum." dedi.

Bu arada, Fransız basını alevler içindeki katedralin içini gösteren fotoğrafları yayımladı.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez de yangının kontrol altına alınamadığını ve gelecek saatin belirleyici olacağını belirterek, "Notre Dame'ın kurtarılması kesin değil." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli." şeklindeki açıklaması üzerine, itfaiye de havadan bırakılabilecek su tankerlerinin yapıyı tamamen çökertebileceğine işaret ederek, kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

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Notre Dame Katedrali paris yangın

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