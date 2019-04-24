Notre Dame Katedrali'nin yeniden inşası için yasa tasarısı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmalara yönelik yasa tasarısı hazırlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna yönelik hazırlanan yasa tasarısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre tasarıda, 856 yıllık tarihi yapının restorasyonunun 5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Çalışmaların bu süre içinde tamamlanması için bazı yasal zorunluluklar noktasında muafiyet tanınıyor.

Tasarıda, katedralin onarımı için bin avroya kadar bağış yapan vatandaşların gelir vergisinde yüzde 75 indirim yapılması öngörülüyor.

Onarım için gerekmesi halinde bir kamu kurumu kurulabileceği belirtiliyor.

Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada, katedrali daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtmişti.

Tarihi Eserlerin Restorasyonu Şirketler Grubu Başkanı Frederic Letoffe de katedralin yeniden inşa çalışmalarının 10-15 yıl süreceğini ifade etmişti.