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NSU terör örgütü tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

Almanya’nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü büfesinin önünde anıldı.Almanya’nın Dortmund kentinde Mehmet Kubaşık 4 Nisan 2006 tarihinde Mallinckrodt Caddesi’nde bulunan büfesinin önünde öldürülmüştü.

NSU terör örgütü tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık anıldı

Almanya’nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü büfesinin önünde anıldı.
Almanya’nın Dortmund kentinde Mehmet Kubaşık 4 Nisan 2006 tarihinde Mallinckrodt Caddesi’nde bulunan büfesinin önünde öldürülmüştü. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen Kubaşık, öldürüldüğü büfesinin önünde anıldı. Törende Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau ve Türkiye Essen Başkonsolosu Şener Cebeci hazır bulundu. Anma töreninde basına bir açıklama yapan Başkonsolos Şener Cebeci, “Hem aile hem Türk toplumu olarak ilk günkü gibi içimizdeki acı taze” dedi. NSU terör örgütünün tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmasını isteyen Cebeci, “Adaletin tecellisi toplum vicdanının rahatlatılması bakımından çok önemli” ifadesini kullandı.
Ölümünün 13’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine ailesi, Türkiye’de Mehmet Kubaşık’ın mezarı başında olmak istediği için ilk defa katılamadı.
Mehmet Kubaşık, Almanya’nın Dortmund kentinde işlettiği büfede 4 Nisan 2006 günü NSU terör örgütü tarafından kafasına iki kurşun sıkılarak öldürüldü.8’i Türk, biri Yunan, biri de Alman polis olmak üzere 10 kişiyi öldüren, çok sayıda banka soygunu ile bombalama olaylarını gerçekleştiren terör örgütü NSU’nun cezaevinde tutuklu bulunan üyesi Beate Zschape geçtiğimiz yıl ömür boyu hapis cezası almıştı.

NSU terör örgütü tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık anıldı

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