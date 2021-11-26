Nu varyantı nedir, öldürür mü? Koronavirüs (Omicron) Nu varyantı belirtileri neler?

Covid-19'un ortaya çıkan yeni mutasyonu olarak bilinen "Nu" varyantının belirtileri ve detayları merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Peki Nu varyantı nedir?

NU VARYANTI NEDİR?

Koronavirüsün yeni mutasyonu Nu varyantı Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde panik yarattı. Uzmanların "Gördüklerimizin en kötüsü" olarak değerlendiği varyantın belirtileri merak ediliyor. Şu ana kadar 3 ülkede 10 kişide görülen varyantın, virüsün aşılar tarafından hedef alınan "çivi" proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden bu sebeple kaçabilme riski endişe yarattı. Bununla beraber, varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu henüz net olarak belirlenmiş değil. Öncelikle Afrika ülkesi Botswana'da tespit edilen ve "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 farklı mutasyon keşfedildi.

NU VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Omicron ismiyle de bilinen Nu varyantının belirtileri tam olarak netleşmese de koronavirüsün tüm belirtileri ile benzerlik gösterdiği ancak hastalığın daha ağır seyrettiği biliniyor.

Botswana'daki görülen ilk vaka 11 Kasım'da tespit edilmişti. Ülkedeki vaka sayısı 3'e yükselirken varyant, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 6 kişide, Hong Kong'da da Güney Afrika'yı ziyaret etmiş olan 1 kişide görüldü. Uzmanlar, varyantın mutasyona uğrama sayısının yüksekliği ve bu mutasyonların çıkıntılı proteinde yoğunlaşması sebebiyle endişeli.



