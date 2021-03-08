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Nubia Red Magic 6 tanıtıldı

08.03.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Nubia Red Magic 6 tanıtıldı

Nubia Red Magic oyun telefonlarına bir soğutma fanı yerleştirdiğinden beri uzun bir yol kat etti. Çinli marka, yalnızca daha hızlı bir dahili fana sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda mobil pazarda dünya ilklerine sahip olan Snapdragon 888 tabanlı Nubia Red Magic 6 serisiyle geri döndü.

Nubia Red Magic 6 165Hz ekran ve 18GB RAM’e sahip. Bunun da ötesinde, telefonlar 120W’a kadar hızlı şarj özelliği sunuyor. Android 11 destekli Red Magic 6, daha iyi oyun tepkisi için 500 Hz tek dokunuşlu veya 360 Hz çoklu dokunuşlu özelliklere sahip. Cihaz 6,8 inç FHD + AMOLED ekranla geliyor. Kamera kısmında ise 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve arkada 2MP makro kamera mevcut. Ek olarak 8MP selfie kameraya sahip.

NUBIA RED MAGIC 6 ÖZELLİKLERİ

Red Magic serisinde 3,5 mm kulaklık girişi de var. “Temel” Red Magic 6, tamamen camdan bir arka gövdeye sahip olacak. Renk seçenekleri arasında ise “karbon fiber siyah” ve “siber neon” var. Cihaz, soğutma fanıyla birlikte 66W’a kadar şarjı destekleyen 5.050 mAh’lik bir bataryaya sahip. “Demir siyahı” veya “buz bıçağı gümüşü” renkleriyle sunulan Red Magic 6 Pro ile işler daha ilginç hale geliyor. Red Magic 6 Pro, ısı dağılımını artırmak için arka tarafa bir parça alüminyum plaka ekliyor. Batarya kısmında ise cihaz 5 dakikada yüzde 50 dolma iddiasına sahip. Dahası, Pro’daki fan hızı diğer modellere göre daha hızlı. Son olarak 18 GB’a kadar RAM’i olan “Dao” şeffaf özel sürüm de geliyor.

NUBIA RED MAGIC 6 VE RED MAGIC 6 PRO FİYATI

Red Magic 6'nın temel modeli yaklaşık 590 dolar.  Pro modeli ise yaklaşık 680 dolardan başlayan fiyatlarla Çin’de sipariş satışa sunuldu. Premium “Dao” şeffaf sürümü ise yaklaşık 1.120 dolar. Nubia ayrıca 16 Mart’ta Red Magic 6 serisi için küresel bir lansman hazırlıyor. O zaman cihazlar hakkında daha fazlasını duyacağız.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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