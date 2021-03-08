Nubia Red Magic 6 tanıtıldı

Nubia Red Magic 6 165Hz ekran ve 18GB RAM’e sahip. Bunun da ötesinde, telefonlar 120W’a kadar hızlı şarj özelliği sunuyor. Android 11 destekli Red Magic 6, daha iyi oyun tepkisi için 500 Hz tek dokunuşlu veya 360 Hz çoklu dokunuşlu özelliklere sahip. Cihaz 6,8 inç FHD + AMOLED ekranla geliyor. Kamera kısmında ise 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve arkada 2MP makro kamera mevcut. Ek olarak 8MP selfie kameraya sahip.

NUBIA RED MAGIC 6 ÖZELLİKLERİ

Red Magic serisinde 3,5 mm kulaklık girişi de var. “Temel” Red Magic 6, tamamen camdan bir arka gövdeye sahip olacak. Renk seçenekleri arasında ise “karbon fiber siyah” ve “siber neon” var. Cihaz, soğutma fanıyla birlikte 66W’a kadar şarjı destekleyen 5.050 mAh’lik bir bataryaya sahip. “Demir siyahı” veya “buz bıçağı gümüşü” renkleriyle sunulan Red Magic 6 Pro ile işler daha ilginç hale geliyor. Red Magic 6 Pro, ısı dağılımını artırmak için arka tarafa bir parça alüminyum plaka ekliyor. Batarya kısmında ise cihaz 5 dakikada yüzde 50 dolma iddiasına sahip. Dahası, Pro’daki fan hızı diğer modellere göre daha hızlı. Son olarak 18 GB’a kadar RAM’i olan “Dao” şeffaf özel sürüm de geliyor.