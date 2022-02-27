Nükleer caydırıcı güç nedir? Caydırma güç ne demek? Türkiye'de nükleer silah var mı?

Nükleer caydırıcı güç kelimesinin ne olduğu ve ne anlama geldiği merak edilmektedir. Nükleer caydırıcı güç, karşı tarafı hoş karşılanmayacak bir eylem yapmaktan vazgeçirmek amacıyla kullanılan yöntemler olarak bilinmektedir. Nükleer caydırıcı güç, Rusya ile Ukrayna savaşıyla yeniden gündeme geldi. Nükleer silahlar, en baştan beri NATO'nun toplu savunmasının temelini oluşturmaktadır. NATO’nun devlet ve hükümet başkanları NATO’nun nükleer bir ittifak olduğunu ve nükleer silahlar var olduğu müddetçe de öyle kalacağını söylüyor. Nükleer caydırıcı güç kavramıyla nelerin anlatılmaya çalışıldığını haberimizde yer verdik...

NÜKLEER CAYDIRICI GÜÇ NEDİR?

Nükleer caydırıcılık kelimesi, Soğuk Savaş döneminde nükleer silahların kullanımı ile ilgili bir askerî stratejiydi. Nükleer silahların yüksek yıkıcı gücünü herkes tarihten bilmektedir. Bundan dolayı bu nükleer silaha sahip bir güç sürpriz bir saldırıyla yok olmasına karşı korunması koşuluyla da daha güçlü bir düşmanı caydırabilmektedir. Caydırıcılık, iki taraftan karşı tarafı hoş karşılanmayacak bir eylem yapmaktan vaz geçirmek amacıyla kullanılan bir kelimedir.

TÜRKİYE'DE NÜKLEER SİLAH VAR MI?

Amerika Birleşik Devletleri ABD 1,750 tane- 1945 yıl

Rusya Rusya (eski SSCB)- 1,790 tane - 1949 yıl

Birleşik Krallık İngiltere 120 / 215 arası-1952 yıl

Fransa 280 / 300 arası- 1960 yıl

Çin (bilinmiyor, tahmin ediliyor) 260 tane- 1964 yıl

Diğer bilinen nükleer programlar;

Hindistan (bilinmiyor)

Pakistan (bilinmiyor)

Kuzey Kore (bilinmiyor)

İsrail (bilinmiyor)

NATO nükleer silah paylaşımı;

Almanya (bilinmiyor)

İtalya (bilinmiyor)

Belçika (bilinmiyor)

Hollanda (bilinmiyor)

Türkiye'de nükleer silah olduğuna dair şu zamana kadar bir haber yayınlanmadı.

CAYDIRMA AMACI NEDİR?

Karşı tarafı sergileyeceği tehlikeli bir eylemden vazgeçirmek için kullanılan yöntem veya tehdittir. Bu eylemden de misilleme, cezalandırma yoluyla caydırma ya da karşı tarafın savaş amacını görmezden gelerek yani inkar etme yoluyla caydırma yapılabilir.

