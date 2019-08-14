Rusya: Nükleer yakıtla çalışan roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Patlamanın bölge halkı arasında paniğe yol açtığı ve insanların radyasyonun etkisini sınırlayan iyot tableti almak için eczanelere akın ettiği bildiriliyor.

Arkhangelsk kentinde de iyot tableti stoklarının tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.

Rusya Atom Kurumu, Nyonoksa köyü yakınlarındaki patlamada 5 uzmanın yanı sıra 3 kişinin daha yaralandığını açıkladı.

Rosgidromet, patlamadan sonra 180 bin nüfuslu kentte radyasyon ölçümleri yaptı. 6 istasyondan alınan ölçümlerde normalin 4 ila 16 katı arasında radyasyon tespit edildi.

Normal radyasyon seviyesi saatte 0.11 mikrosievert. Bir istasyonda bu seviyenin 1.78 mikrosieverte çıktığı açıklandı.

Ancak nükleer bilimciler normalin çok üstünde olmasına rağmen bunun tehlike seviyesinin altında olduğunu söylüyor. Uzmanlar bu seviyenin insanlara fazla zarar vermeyeceğini belirtiyor.

Meteoroloji Dairesi'nin ölçümleri olayın hemen ardından Severodvinsk'teki yetkililerin yaptığı açıklamalarla çelişiyor. Bu yetkililer, patlamanın hemen ardından artan radyasyon seviyesinin 40 dakika sonra normale döndüğünü söylemişlerdi. Ancak Rosgidromet'e göre bu süre 2.5 saat.