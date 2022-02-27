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Nükleer savaş çıkar mı? Rusya nükleer silah mı kullanacak? Üçüncü dünya savaşı ve nükleer savaş riski var mı?

27.02.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşında gelişmeler yaşanmaya devam ederken Putin son olarak Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretti. Savunma Bakanlığı'na nükleer güçlerin savaş durumuna geçmesi emri verilmesi sonrası ''Rusya nükleer silah mı kullanacak?" sorusu merak ediliyor. Peki nükleer savaş çıkar mı? Rusya nükleer silah mı kullanacak ve üçüncü dünya savaşı ve nükleer savaş riski var mı? İşte merak edilenler...

Nükleer savaş çıkar mı? Rusya nükleer silah mı kullanacak? Üçüncü dünya savaşı ve nükleer savaş riski var mı?

Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi. Ayrıca Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantı sonrasında, Batı’nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğundan bahsetti. Peki nükleer savaş çıkar mı?

NÜKLEER SAVAŞ ÇIKACAK MI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının sonrasında ise alınan karar ile özel savaş durumu ilan edildi. Putin, ayrıca “Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı’na ve Savunma Bakanı’na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum.” ifadelerini kullandı. Nükleer savaş ve silah kullanımı konusunda henüz bir kesinlik yok, ancak kesin durum ilerleyen süreç ile beraber netleşecek.

ÖZEL SAVAŞ DURUMU NEDİR?

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Özel savaş durumu ilan edilmesi halinde Rus ordusunun caydırıcı güçleri devreye girmekte. Rus ordusunun caydırıcı güçleri arasında ise nükleer silahlar ve hipersonik füzeler de bulunuyor.

RUSYA NÜKLEER SİLAH MI KULLANACAK?

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Putin'in Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretmesi sonrası akıllara ''Rusya nükleer silah mı kullanacak?'' sorusu geldi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly önceki günlerde ‘’Ukrayna'nın yanında olduğumuzu tekrarlamak isterim, ancak herkesin Rusya'ya savaş ilan etmek istemesinin sonuçlarını ölçmesini istiyorum. Bunu hiçbir ülke istemiyor, ABD de reddediyor. Nükleer bir güçle karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar Putin’in nükleer tehdidi yaptırımları geri püskürtmek amaçlı ve Ukrayna’yı yönelik Batı desteğini sürdürmek amacıyla kullandığını düşünüyor.

RUSYA'NIN NÜKLEER GÜCÜ NE KADAR?

Aynı zamanda Putin’in özel savaş durumu ilan etmesi akıllara iki ülkenin askeri ve nükleer gücünü getirdi. Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunmakta. Ukrayna ordusunun ise 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti bulunuyor.

Ukrayna’nın nükleer gücü ise bulunmamakta ancak Rusya’nın 4 bin 490 nükleer savaş başlığı bulunmakta.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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