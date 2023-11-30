Numan Kurtulmuş'tan 50+1 açıklaması! 'Geri dönüş yok'

Siyasette 50+1 tartışması devam ederken konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Katıldığı canlı yayın programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüşün olmayacağını ifade etti.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

"Türkiye'de yapılan referandum ile bir sistem değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili 5 yıllık bir uygulama var. Türkiye'de önce gerçekten çok kapsamlı anayasa değişikliği ortamını oluşturmak. Bu anayasa değişikliği tartışmaları içerisinde bu ve benzeri konuların bir bütün olarak tartışılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüşün olmayacağı aşikar. Halkımız 3 kez bu sisteme olan güvenini teyit etti. Geri dönüş yok.

Şahsen tercih edeceğim yol, anayasa tartışmalarının içerisinde doğru zeminde doğru yöntemlerle bu konuların tartışılması. Yaptığımız tartışmalar ülkemizin geleceği ile ilgili. Bunun böyle sakın ve bilimsel verilerle bir anaysa tartışma platformu çerçevesinde ele alınacak konu olarak görürüm.

YENİ ANAYASA

Partiler arasında müzakere ortamı oluşturulmalı. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü idrak eden bir Meclis. Medeni bir müzakere ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Her partinin ayrıca çalışmaları var. Bunların hepsi ortaya konulur. Gönlümüz arz eder ki parlamentodan 400 oy alarak anayasa teklifi geçmiş olsun. Milletin anayasası olsun. Artık Türkiye'ye yeni anayasa yapmak yakışır. Hatta bir zorunluluktur.

Muhalafet partilerine büyük görev düşüyor. Millet eksenli değil, devlet eksenli anayasa yapılmış dönemde. Bu ihtiyaç bugünün ihtiyacı değil. 12 Eylül Anayasası kabul edildiği gün tartışılmaya başladı. Meclis istediği anayasa değişikliğini yapmaya muktedir. Seçime kadar ben bu konunun açılabileceğini zannetmiyorum."







