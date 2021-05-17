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Numan Kurtulmuş'tan 'Ben aşılıyım’ videosuna tepki

17.05.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Go Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve daha sonra gelen tepkiler nedeniyle silinen 'Ben aşılandım' reklam videosuna bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Numan Kurtulmuş'tan 'Ben aşılıyım’ videosuna tepki

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu sosyal medya tanıtım hesabı 'Go Türkiye'nin sayfalarından paylaşılan videoya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tepki gösterdi.

Kurtulmuş, A Haber'de katıldığı programda konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuda maskenin üzerine bunu yazmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azından psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi."

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

Yayınlanan video sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu “Bayramı da milletimize zehir etmeyi başardınız. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda! Turizm sektörünün bu gelirlere ihtiyacı var. Arada sırada liyakatlı birileriyle çalışsanız çok iyi olurdu” demişti

Akşener de, “Pandemide sadece çile ve zorluk çektirdiğiniz bu aziz millete, şimdi de utanmadan bunu yaptınız. Yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Go Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda yer alanların yüzünde bulunan maskede yazan 'Ben aşılıyım' ifadesi tepkilere yol açmıştı. Art arda gelen tepkilerin ardından paylaşım silinmişti.


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Kültür ve Turizm Bakanlığı Numan Kurtulmuş AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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