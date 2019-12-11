Nur Sultan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı

Bildiride, "İran, Rusya ve Türkiye, terörle mücadele adı altında yasa dışı özerklik girişimleri dahil sahada yeni gerçeklikler oluşturulmaya yönelik tüm çabaları reddetti ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermenin yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden tüm ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığını açıkça ifade etti." değerlendirmesine yer verildi.

Yayımlanan ortak bildiride, İran, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yineledikleri aktarıldı.

ANKARA / NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nda Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye'de terörle mücadele adı altında yasa dışı özerklik girişimleri dahil sahada yeni gerçeklikler oluşturulmaya yönelik tüm çabaları reddettiği bildirildi.

Bildiride, Suriye’nin kuzey doğusundaki durumun tartışıldığı, bu bölgede uzun vadeli güvenlik ve istikrarın ancak ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü korunarak elde edilebileceği vurgulandı.

Ayrıca bildiride, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde sükuneti sağlamak için İdlib ile ilgili tüm anlaşmaların tam olarak uygulanmasının gerekliliğinin altı çizildi.

Bölgedeki sivil kayıpların üzüntüyle karşılandığı belirtilen bildiride, "Garantör ülkeler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uluslararası insani yasalara uygun şekilde sivil nüfusun korunması ve garantör ülkelerin askeri personelinin güvenliğinin korunmasını sağlamak amacıyla somut önlemler almayı kabul etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Astana garantörlerinin, Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarını, komite üyeleriyle sürekli temas halinde olarak desteklemeye hazır olduğu aktarıldı.

Komitenin dış müdahale ve zaman dayatması olmadan çalışması gerektiği vurgulanan bildiride, üyelerinin uzlaşmacı ve yapıcı bir şekilde genel olarak anlaştığı noktaları hedeflemesi gerektiği ifade edildi.