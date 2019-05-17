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Nurcan’ı arama çalışmaları 6. gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 07:36 | Son Güncelleme

Kars’ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük kız çocuğu 6 gündür aranıyor.

Nurcan’ı arama çalışmaları 6. gününde

Kars’ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük kız çocuğu 6 gündür aranıyor. Yeninden başlayan arama çalışmaları derenin Aras Nehri ile birleştiği bölgeye kadar devam edecek.
Sarıkamış’a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 tarihinde evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin, bulunması için çalışmalara yeniden başlandı.
Sarıkamış’ta yürütülen arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 5 kişilik "Kurbağa Adam" ile yürütülürken, arama çalışmalarına Kars Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği "Atak"ta destek veriyor.
Dere kıyısı boyunca arama yapan ekipler, bugün de arama çalışmalarını dere kenarında yürütecek. Ekipler, dere kenarı boyunca her yeri didik didik arıyor. Küçük Nurcan Sade, kayboluşunun 3’ıncı gününde derenin Aras Nehri’yle birleştiği bölge de arama çalışmları yoğunlaşacak.

Nurcan’ı arama çalışmaları 6. gününde

Nurcan’ı arama çalışmaları 6. gününde

Nurcan’ı arama çalışmaları 6. gününde

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