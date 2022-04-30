Nurettin Uzun, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Nurettin Uzun kimdir? Sözleşmeli er Nurettin Uzun neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

NURETTİN UZUN KİMDİR?

Nurettin Uzun, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde görevliydi.

Nurettin Uzun, teröristler açtığı ateş sonucu şehit düştü.

SÖZLEŞMELİ ER NURETTİN UZUN NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB yaptığı açıklamada terör örgütü PKK mensubu teröristlerin açtığı ateş sonucunda yaralanan P. Söz. Er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu ifade etti.

MSB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

NURETTİN UZUN NERELİ?

​

Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un 4 kardeş olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yaz nişanlanan Nurettin Uzun'un evlilik hzırlığında olduğu aktarıldı.



