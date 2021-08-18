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  4. 'Nuriş Kardeşler' operasyonunda yakalanan Nejat Ergin serbest bırakıldı

'Nuriş Kardeşler' operasyonunda yakalanan Nejat Ergin serbest bırakıldı

18.08.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün hükümlü elebaşı Nuri Ergin'in ağabeyi Nejat Ergin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Nuriş Kardeşler' operasyonunda yakalanan Nejat Ergin serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, elebaşılığını Batman Cezaevi'nde hükümlü bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

YAKALANDI VE SERBEST BIRAKILDI

Ekipler, soruşturma kapsamında aranan elebaşı Nuri Ergin'in ağabeyi Nejat Ergin'i, Fatih'te düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Nejat Ergin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü, firari 4 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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'Karagümrük Çetesi' lideri 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin (Fotoğraf: Arşiv)

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 11 Haziran'daki operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişiden 22'si yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanmıştı. (AA)

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