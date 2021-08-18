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  4. 'Nuriş Kardeşler' operasyonunda yeni gelişme! Firari ağabey yakalandı

'Nuriş Kardeşler' operasyonunda yeni gelişme! Firari ağabey yakalandı

18.08.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Nuriş Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Nuri Engin'in firari ağabeyi Nejat Ergin, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

'Nuriş Kardeşler' operasyonunda yeni gelişme! Firari ağabey yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, kamuoyunda ‘Nuriş Kardeşler’ veya ‘Karagümrük Çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik 11 Haziran tarihinde operasyon düzenlenmişti.

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AĞABEYİ YAKALANDI

Liderliğini, halen Batman Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan Nuri Ergin’in yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında, örgüt lideri Nuri Ergin’in firari ağabeyi Nejat Ergin, dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Nejat Ergin adliyeye sevk edildi.

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'Karagümrük Çetesi' lideri 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin (Fotoğraf: Arşiv)

'Nuriş Kardeşler'e operasyonun detayları ortaya çıktı'Nuriş Kardeşler'e operasyonun detayları ortaya çıktı

(İHA)

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