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  4. Nurtaç Canan davasında karar çıktı! Kendisini vuranın ismini kanıyla yazmıştı

Nurtaç Canan davasında karar çıktı! Kendisini vuranın ismini kanıyla yazmıştı

22.11.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'da eşi Ragıp Canan tarafından silahla vurularak yaralanan Nurtaç Canan'ın davasında karar çıktı.

Nurtaç Canan davasında karar çıktı! Kendisini vuranın ismini kanıyla yazmıştı

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Canan'ın 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

"BENİ ÖLDÜRMESİ Mİ LAZIMDI?"

Nurtaç Canan mahkeme heyetine "Beni öldürmesi mi lazımdı?" deyip ağlayarak tepki gösterdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Zeytinburnu
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