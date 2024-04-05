HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nusaybin'de seçim sonuçları nedeniyle muhtar adayı Hilmi Akbulut öldürülmüştü! Şüpheliler Bolu'da yakalandı

Nusaybin'de seçim sonuçları nedeniyle muhtar adayı Hilmi Akbulut öldürülmüştü! Şüpheliler Bolu'da yakalandı

05.04.2024 20:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada muhtar adayı Hilmi Akbulut'un öldürülmesi olayına karışan firari 3 şüpheli Bolu’da, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

Nusaybin'de seçim sonuçları nedeniyle muhtar adayı Hilmi Akbulut öldürülmüştü! Şüpheliler Bolu'da yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçimi sonuçları nedeniyle çıkan kavga, cinayetle bitti. Muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle meydana gelen kavgada muhtar adayı Hilmi Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45), tabancayla vuruldu. Olayda ağır yaralanan Hilmi Akbulut yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheliler M.Y. (48), K.A. (43) ve M.C.D.'nin (55) yakalanması için çalışma başlatıldı.

NUSAYBINDE-SECIM-SONUCLARI-NEDENIYLE-CI_36718 (1)

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde, 3 yolcu kimliklerinin olmadığını söyledi. Jandarma ekiplerinin şüphelendiği 3 yolcunun yapılan kimlik sorgulamasında Nusaybin’de muhtar adayının öldürülmesi olayıyla ilgili aranan şüpheliler olduğu tespit edildi. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu’nun Gerede ilçesinde adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendiTekirdağ'da fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendi
Sadece iskeleti kaldı! Dağlık alanda çürümüş erkek cesedi bulunduSadece iskeleti kaldı! Dağlık alanda çürümüş erkek cesedi bulundu
İddialara yanıt: 'Uygun görülmezse iptal edilebilir'İddialara yanıt: 'Uygun görülmezse iptal edilebilir'
Anahtar Kelimeler:
Muhtar Nusaybin
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup! Ana konu enflasyon, dikkat çeken asgari ücret detayı

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup! Ana konu enflasyon, dikkat çeken asgari ücret detayı

Ardahan ile ilgili yeni karar! İl Seçim Kurulu: 'Seçimler yenilenmeyecek'

Ardahan ile ilgili yeni karar! İl Seçim Kurulu: 'Seçimler yenilenmeyecek'

Dudak dudağa sevinç! Herkes şaşkına döndü

Dudak dudağa sevinç! Herkes şaşkına döndü

Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı, o ilçede seçimler iptal edildi

Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı, o ilçede seçimler iptal edildi

Şanlıurfa'da korkunç kaza! 1'i polis, 4 ölü

Şanlıurfa'da korkunç kaza! 1'i polis, 4 ölü

Marketlere akın ettiler, harıl harıl ürün stokladılar; bankalara talimat gitti

Marketlere akın ettiler, harıl harıl ürün stokladılar; bankalara talimat gitti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.