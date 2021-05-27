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  4. Nvidia'dan gizemli video! GeForce RTX 3080 Ti mı geliyor?

Nvidia'dan gizemli video! GeForce RTX 3080 Ti mı geliyor?

27.05.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nvidia, Twitter'da gizemli bir tanıtım videosu paylaştı. 31 Mayıs gününü işaret eden video, GeForce RTX 3080 Ti grafik kartının geleceği söylentilerini doğruluyor gibi görünüyor. Bu kart, 31 Mayıs günü tanıtılabilir.

Nvidia'dan gizemli video! GeForce RTX 3080 Ti mı geliyor?

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti grafik kartını piyasaya süreceği söylentisi son zamanlarda ayyuka ulaştı. Şirket, bugün Twitter'da gizemli bir tanıtım videosu yayınlayarak, bu söylentileri daha da güçlendirdi.

NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Tİ YOLDA GÖRÜNÜYOR

Nvidia, yayınladığı 11 saniyelik tanıtım videosunda herhangi bir bilgi vermedi ancak 31 Mayıs günü düzenleyeceği bir etkinliği işaret etti. Bu etkinlikte GeForce RTX 3080 Ti ekran kartının tanıtılacağı düşünülüyor. Ayrıca firmadan RTX 3070 Ti ekran kartı da bekleniyor. Yeni RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti, şüphesiz Ethereum madenciliği için bir hash limiti içerecek.

İŞTE TAHMİNİ FİYATI

Sızan teknik özellikler, RTX 3080 Ti'nin RTX 3080 ve RTX 3090 arasında yer alacağını ve ikisi arasında bir yerde performans sunacağını gösteriyor. RTX 3080 Ti'ın fiyatının 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.

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Nvidia
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