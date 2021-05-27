Nvidia'dan gizemli video! GeForce RTX 3080 Ti mı geliyor?

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti grafik kartını piyasaya süreceği söylentisi son zamanlarda ayyuka ulaştı. Şirket, bugün Twitter'da gizemli bir tanıtım videosu yayınlayarak, bu söylentileri daha da güçlendirdi.
Nvidia, yayınladığı 11 saniyelik tanıtım videosunda herhangi bir bilgi vermedi ancak 31 Mayıs günü düzenleyeceği bir etkinliği işaret etti. Bu etkinlikte GeForce RTX 3080 Ti ekran kartının tanıtılacağı düşünülüyor. Ayrıca firmadan RTX 3070 Ti ekran kartı da bekleniyor. Yeni RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti, şüphesiz Ethereum madenciliği için bir hash limiti içerecek.
Get Ready. ???? pic.twitter.com/VuDCcKXrry— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 26, 2021
Sızan teknik özellikler, RTX 3080 Ti'nin RTX 3080 ve RTX 3090 arasında yer alacağını ve ikisi arasında bir yerde performans sunacağını gösteriyor. RTX 3080 Ti'ın fiyatının 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.
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