Nvidia ile ARM arasındaki anlaşma yakın takibe alındı

Bir haber ajansından gelen bilgilere göre, İngiltere Dijital Bakanı Oliver Dowden, ARM’nin Japon SoftBank Grubu tarafından Nvidia’ya satılmasıyla ilgili bir müdahale bildirimi yayınladığını belirtti. Yetkili ayrıca, “Bir sonraki adım olarak ve ilgili bilgileri toplamama yardımcı olmak için, Birleşik Krallık’ın bağımsız rekabet otoritesi artık işlemin sonuçları hakkında bir rapor hazırlayacak ve bu da daha sonraki kararlar için bilgilendirmeye yardımcı olacaktır.” dedi.

NVIDIA NELER SÖYLEDİ?

Öte yandan Nvidia, anlaşmanın İngiltere’nin ulusal güvenlik sorunları için herhangi bir maddi tehdit oluşturmayacağına inandığını söyledi. Nvidia ayrıca, “Bu anlaşmanın duyurulmasından bu yana yaptığımız gibi, İngiliz yetkililerle yakın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilmeyenler için söyleyelim, ARM bir çip tasarımcısı ve yarı iletken endüstrisinde önemli bir oyuncudur. Tasarımları ve teknolojileri neredeyse her akıllı telefonda kullanılmış ve hatta çeşitli diğer cihaz türlerine de güç vermiştir. Bu yarı iletkenler, bir ulusun altyapısının kritik bir parçasıdır ve hatta savunma ve iletişim gibi departmanlarla bağlantılıdır. Bu nedenle, bu bir ulusal güvenlik meselesidir, bu yüzden Birleşik Krallık hükümeti müdahale etmek için devreye giriyor.

Eylül 2020’de Nvidia, anlaşmadan bağımsız olarak ARM’nin tarafsız kalacağına söz verdi ve hatta Cambridge’deki merkezini ve personelini tutmak için garantiler verdi.

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