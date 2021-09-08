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  4. O anlar kamerada! Ardahan'da aç kalan boz ayı bakın ne yaptı

O anlar kamerada! Ardahan'da aç kalan boz ayı bakın ne yaptı

08.09.2021 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’ın Göle ilçesinde aç kalan boz ayı çöpte yiyecek aradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Boz ayı, bölgedeki köpeklerin gelmesiyle çöp konteynerini sahiplendi, yaklaşmalarına izin vermedi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Göle yeni TOKİ’de bulunan çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayıyı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde boz ayının çöp konteynerini köpeklere kaptırmamak için büyük çaba sarf etmesi kameralara saniye saniye yansıdı.

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Göle’de aç kalan ayılar, vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktıkları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor. Her geçen gün farklı görüntülerin ortaya çıktığı ilçede aç kalan boz ayı, yine çöp konteynerinden yiyecek aramaya koyuldu.

ÇÖP KONTEYNERİNİ SAHİPLENDİ

Bölgede bulunan köpeklerin de gelmesiyle çöp konteynerini sahiplenen ayı, köpeklerin yaklaşmasına izin vermedi. Vatandaşların saniye saniye çektiği görüntülerde, köpeklerin tepki vermesi üzerine boz ayı bulunduğu yerden ormanlık alana doğru uzaklaşıyor. (İHA)

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Ardahan
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