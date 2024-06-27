O anlar polis kamerasında! Eylem Tok ve oğlunun Boston'da gözaltına alındığı görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart’ta saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur’un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul’dan uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Türkiye, mayıs ayında anne ve oğlunun ABD’den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD’nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.

YAKALANDIKLARI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Oğlunu ABD’ye kaçıran ve tutukluluk halinin devamına karar verilen Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma 1 Temmuz’a ertelenirken tutukluluk hali devam eden Cihantimur’un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih ise henüz belli değil. Tüm Türkiye, yaşanan gelişmeleri merakla takip ederken Eylem Tok ve oğlunun Boston'da gözaltına alındığı anlara dair polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde yakalandıkları anlarda ellerinin arkadan kelepçeli olduğu da görüldü.

#SONDURUM Firari anne-oğul Yazar Eylem Tok ve Timur Cihantimur, Boston’da gözaltına alındı. Eylem Tok ve oğlunun firarının son bulduğu anlara ait polis kamerası görüntülerine sadece 24 TV ulaştı. İşte o anlar… pic.twitter.com/bmQWCezkNC — 24 TV (@yirmidorttv) June 27, 2024







