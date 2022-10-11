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  4. O anları paylaştılar! Anüsünden çelik bardak çıktı: Bağırsaklarını kestiler! Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Anüsünden çelik bardak çıktı: Bağırsaklarını kestiler! Savunması şaşkınlık yarattı

11.10.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki sarhoş Hintli adam, anüsüne soktuktan sonra midesinde sıkışan 7 cm’li çelik bardağı ameliyatla aldılar. Hindistan’ın Bettiah şehrindeki 22 yaşındaki Ritesh Kumar, Patna Medical College Hastanesi'nde ameliyat oldu. Doktorlar, çelik kupayı alabilmek için adamın bağırsaklarını kestiler.

O anları paylaştılar! Anüsünden çelik bardak çıktı: Bağırsaklarını kestiler! Savunması şaşkınlık yarattı

Doktorlar, sarhoş bir adamın anüsüne soktuğu ve orada sıkışan çelik bir bardağı vücudundan çıkarmak zorunda kaldı. Hindistan’ın Bettiah şehrinde yaşanan olayda; 22 yaşındaki Ritesh Kumar, 4 Ekim'de rektum kanaması ile şiddetli ağrı içinde Patna Tıp Fakültesi Hastanesine koştu.

OPERASYON İKİ BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Yerel basına göre, 7 cm çapındaki çelik bardak bağırsak hareketlerini engellediği için acı veren mide ağrıları çekiyordu. Taramalar, 14 cm uzunluğundaki bardağın vücudunun içinde olduğunu ortaya çıkardı ve onu karnından çıkarmak için iki buçuk saat bıçağın altında kaldı.

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HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Ameliyatı yöneten Patna Tıp Fakültesi Hastanesi başhekimi Dr. Indra Shekhar Kumar, bunun riskli olacağını, ancak 11 doktordan oluşan bir ekibin kupayı güvenli bir şekilde çıkardığını söyledi.

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Doktorlar onu önümüzdeki hafta taburcu etmeyi hedefliyor ve ocak ayında kolostomisini tersine çevirecek.

22 yaşındaki adam kupayı anüsüne soktuğunda sarhoş olduğunu ve ne olduğunu hatırlamadığını iddia ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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