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O devlet başkanının yıllık kazancı yüzde 50 azaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Resmi olmayan pek çok kaynağın iddiasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyanın en zengin liderlerinden biri ve milyarlarca dolar büyüklüğünde bir servete hükmediyor ancak resmiyette o da seçilmiş bir kamu görevlisi ve aylık bir maaşı var. Peki Putin ne kadar kazanıyor?

O devlet başkanının yıllık kazancı yüzde 50 azaldı

Resmi verilere göre, Putin 2018 yılında 2017 yılında kazandığından yarı yarıya daha az kazandı. Putin'in 2018 için yaptığı gelir deklerasyonu 8,6 milyon ruble yani 120 bin dolar. Putin'in maaşının yanı sıra bir de askeri emekliliği tüm bu birikimleri için aldığı faziler ve bir de yatırım kazançları mevcut. Tüm bu gelirler 2017 yılında toplam 257 bin dolardı.

Kremlin websitesinde yayınlanan bilgilere göre Putin'in üzerine kayıtlı yalnızca iki taşınmaz bulunuyor. Biri 77 m2'lik ufak bir apartman dairesi ve onun 18 m2'lik garajı, diğeri ise Moskova'da 153 m2'lik bir başka apartman dairesi. Putin'in bu dairelerin yanı sıra üç adet pahallı olmayan arabası bulunuyor.

DÜNYADAKİ EN ZENGİNLERDEN

Rusya'dan 2005 yılında çıkartılan Putin muhalifi yabancı yatırımcı Hermitage Capital Management'ın sahibi Bill Browder bu resmi rakamların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığnı ileri sürüyor.

Browder bir dönem Rusya'daki en büyük yabancı yatırımcıydı ve 2017'de ABD Senatosu'na verdiği ifadede Putin için "Dünyadaki en zengin adamlardan biri" ifadesini kullandı.

Browder'a göre 17 yıldır iktidarda olan Putin'in aslan payı uluslararası gaz ticaretinden olmak üzere çeşitli operasyonlardan elde ettiği 200 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun raporuna göre ise (ICIJ) Putin'in devasa servetinin önemli bir kısmı yasal ve kitaba uydurulmuş şekilde kendine yakın kişiler ve aile üyeleri tarafından tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Vladimir Putin yıllık kazancı

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