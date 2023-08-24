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O gerçeği evlendikten sonra öğrendi! Boşanmak istedi... Kocası 3 aylık bebeğini kaçırdı 'Daha bir kere bile...'

24.08.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Tuana Türkdoğan 3 aylık bebeğinin, şiddet gördüğü için boşanmak istediği kocası tarafından Çorum’a kaçırıldığını iddia etti. İki buçuk aydır bebeğinden haber alamayan acılı anne, ondan geriye kalan eşyalarda teselli bulmaya çalışıyor. Kocasının madde bağımlısını olduğunu evlendikten sonra öğrendiğini belirten kadın, "2,5 aydır ben çocuğumun gelmesini bekliyorum. Beşiğine daha bir kere bile yatıramadım." dedi.

O gerçeği evlendikten sonra öğrendi! Boşanmak istedi... Kocası 3 aylık bebeğini kaçırdı 'Daha bir kere bile...'

23 yaşındaki Tuana Türkdoğan, iki yıl önce evlendiği ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü kocası E.T. tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle boşanmak istedi. Boşanmak istemeyen E.T., Türkdoğan’ı yeniden darp ederek kucağındaki bebeğini zorla alarak kaçırdı. A.E. isimli bebeğinin 3 aylıkken kaçırdığını söyleyen acılı anne 2 buçuk aydır haber alamadığını ve sağlığından şüphelendiğini ifade etti. Dava açarak bebeğinin geçici velayetini aldığını aktaran anne Türkdoğan, kaçırılan bebeğin Çorum Osmancık’ta olduğunu düşünüyor. Şu anda 5 aylık olan bebeğinin beşiğini bile kullanamadığını aktaran Türkdoğan, çocuğunu geri istiyor. Ondan geriye kalan fotoğraf ve eşyalarla teselli bulmaya çalışan acılı anne, yaşadıklarını anlattı.

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"EŞİM BENDEN BOŞANMAK, ÇOCUĞU VERMEK İSTEMİYORDU"

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından üç aylıkken bebeğinin kaçırıldığını söyleyen 23 yaşındaki Tuana Türkdoğan, “Yaklaşık 2 buçuk ay önce boşanma aşamasında olduğum eşim tarafından kaçırıldığı bebeğim. Bu durumla alakalı şikayette bulundum savcılığa ve aranma kararı mevcut. Hiçbir sonuç alamadık 2 buçuk aydır. Eşim benden boşanmak, çocuğu vermek istemiyordu. Bu yüzden kaçırdı bebeğimi” dedi.

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"ŞİDDET GÖRÜYORDUM, ÇOCUK OLDUKTAN SONRA DÜZELİR SANDIM"

Açtığı dava sonrasında geçici velayeti üzerine aldığını aktaran Tuana Türkdoğan, “Madde bağımlısı olduğunu ben evlendikten sonra öğrendim. Sonrasında zaten şiddet görmeye başladım, hamileyken de şiddet görüyordum. Bir zaman sonra zaten dayanılmayacak hale geldi. Çocuk olduktan sonra düzelir diye düşünüyordum, o şekilde olmadı. 18 Mayıs’ta annem ile beni darp etti. Zaten 18 Mayıs’tan birkaç gün sonra bebeğimi kaçırdılar. Dava açtım ve geçici velayeti üzerime aldım. Çorum Osmancık’ta olduğunu düşünüyoruz. Kendi avukatına vekaleti orada vermiş, buradan benim avukatım gördü” diye konuştu.

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"NE OLUR BENİM YAVRUMU BULUN"

Bebeğini geri isteyen Tuana Türkdoğan, “Ben bebeğimi istiyorum, bir an önce bulunmasını istiyorum. Ne olur benim yavrumu bulun. Bir anne olarak bebeğimin hasreti içerisindeyim. Daha 5 aylık benim bebeğim, anne sütü ile besleniyor şu anda ne yiyor, ne içiyor bilmiyorum. Bir annenin çocuğunu, annesinin kucağından alıp götürmek vicdana sığar mı?” şeklinde konuştu.

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"BEŞİĞİNDE DAHA BİR KERE BİLE YATIRAMADIM"

Çocuğundan kalan eşya ve fotoğraflar ile teselli bulan acılı anne Tuana Türkdoğan, “Çocuğumun kaçırıldığı günden sonra ailesine de ulaşamıyoruz, herhangi bir haber de yok. Benim kucağımdan çekip aldılar, beni evden kovdular ve annesi ile birlikte bebeğimi kaçırdılar. Bir daha da haber alamadım. Ondan geriye sadece eşyaları ve fotoğraflı kaldı. Bunlarla avutuyorum kendimi. 2 buçuk aydır ben çocuğumun gelmesini bekliyorum. Beşiğine daha bir kere bile yatıramadım. Benden koparılan bebeğimin hiç kullanamadığı beşiğinde yattığını hayal ediyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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