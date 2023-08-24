Öpüşen çifti görünce tepki gösterdi! 'Sana ne' cevabını alınca daha öfkelendi: "El ele tutuşuyorlar, sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar..."

İstanbul'da kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler gündem yarattı. Bir kadın, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu duraklarında öpüştüğünü iddia ettiği çifte tepki gösterdi.

"ÖPÜŞEMEZLER TOPLUM İÇİNDE"

Kadın, "Öpüşemezler toplum içinde. El ele tutuşuyorlar tamam. Sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar. Sonrası ne edepsizlik. Aa bir de döndüm ki öpüşüyorlar. Nevrim döndü ya. Seni mi seyredeceğim?"

"SANA NE" CEVABINI DUYUNCA DAHA DA SİNİRLENDİ

Genç çiftin 'Sana ne!' cevabıyla daha sinirlenen kadın, adeta öfke patlaması yaşadı.

"ALLAH SENİ DİNE DÖNDÜRSÜN. EDEPSİZ, NAMUSSUZ."

Çifte tepki gösteren kadın "Bir de 'sana ne' diyor. Adi seni. Otobüste aynı, durakta aynı. Hadsiz. Allah cezanı versin senin. Allah ıslah etsin seni. Allah seni dine döndürsün. Edepsiz, namussuz." dedi.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.



