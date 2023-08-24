HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öpüşen çifti görünce tepki gösterdi! 'Sana ne' cevabını alınca daha öfkelendi: "El ele tutuşuyorlar, sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar..."

Öpüşen çifti görünce tepki gösterdi! 'Sana ne' cevabını alınca daha öfkelendi: "El ele tutuşuyorlar, sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar..."

24.08.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir durakta öpüştüklerini iddia ettiği gençlere tepki gösteren kadın, 'Sana ne!' cevabını alınca adeta öfke patlaması yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çifte tepki gösteren kadın, "El ele tutuşuyorlar tamam. Sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar. Sonrası ne edepsizlik. Aa bir de döndüm ki öpüşüyorlar." dediği görüldü. Söz konusu görüntüler bir anda gündem yarattı.

İstanbul'da kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler gündem yarattı. Bir kadın, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu duraklarında öpüştüğünü iddia ettiği çifte tepki gösterdi.

"ÖPÜŞEMEZLER TOPLUM İÇİNDE"

Kadın, "Öpüşemezler toplum içinde. El ele tutuşuyorlar tamam. Sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar. Sonrası ne edepsizlik. Aa bir de döndüm ki öpüşüyorlar. Nevrim döndü ya. Seni mi seyredeceğim?"

112

"SANA NE" CEVABINI DUYUNCA DAHA DA SİNİRLENDİ

Genç çiftin 'Sana ne!' cevabıyla daha sinirlenen kadın, adeta öfke patlaması yaşadı.

115

"ALLAH SENİ DİNE DÖNDÜRSÜN. EDEPSİZ, NAMUSSUZ."

Çifte tepki gösteren kadın "Bir de 'sana ne' diyor. Adi seni. Otobüste aynı, durakta aynı. Hadsiz. Allah cezanı versin senin. Allah ıslah etsin seni. Allah seni dine döndürsün. Edepsiz, namussuz." dedi.

111 (2)

O anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

İlginizi Çekebilir

Önce dövüp soydular, sonra videoya çekip cinsel istismarda bulundular!

Önce dövüp soydular, sonra videoya çekip cinsel istismarda bulundular!

 42 ilin jandarma komutanı değişti!

42 ilin jandarma komutanı değişti!

 Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş gram altın için rekor tahminini açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! İslam Memiş gram altın için rekor tahminini açıkladı

 Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü! İşte o anlar

Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü! İşte o anlar

 Galatasaray'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması değişti!

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması değişti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cami tuvaleti görenleri şaşırttı! Haftalık ve aylık abonelik ücretleri...Cami tuvaleti görenleri şaşırttı! Haftalık ve aylık abonelik ücretleri...
Uzman çavuş dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdıUzman çavuş dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Farenin ısırdığı kadın hastanelik oldu! Korku dolu anlar kameradaFarenin ısırdığı kadın hastanelik oldu! Korku dolu anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul öpüşmek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna yapar mı?”

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna yapar mı?”

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.