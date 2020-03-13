HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O gezegende gökten sıvı demir yağıyor!

O gezegende gökten sıvı demir yağıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Öte gezegen WASP-76b'de gökten sıvı demir yağdığı keşfedildi.

O gezegende gökten sıvı demir yağıyor!

Öte gezegen WASP-76b'de demirin sıvı halde yağmur gibi yağdığı bildirildi.

Gök bilimcilerin, Avrupa Astronomik Araştırma Örgütüne (ESO) ait Çok Büyük Teleskop (VLT) ile yaptığı gözlemlerin sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı.

Gözlemler, bilim insanlarına gün içinde sıcaklığın 2 bin 400 derecenin üzerine çıktığı dev öte gezegen WASP-76b'de gökten sıvı halde demir yağdığını düşündürdü.

İspanya'da Astrobiyoloji Merkezi'nde görevli Maria Rosa Zapatero Osorio, "Gözlemler, demir buharının WASP-76b'ın gündüz olan tarafında atmosferde bol miktarda bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu demirin bir bölümü gezegenin dönüşü ve atmosferik rüzgarlar nedeniyle gece tarafına geçiyor. Burada çok daha soğuk ortamlara maruz kalan demir, sıvılaşıp yağmur gibi yağıyor." değerlendirmesini yaptı.

Cenevre Üniversitesinden Dr. David Ehrenreich de BBC News'e yaptığı açıklamada, "Su damlacıklarının çiselemesinin yerine, gökten demir damlalarının yere düştüğünü hayal edin." yorumunu yaptı.

WASP-76b, Dünya'ya 640 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Flaş açıklama: Koronavirüs aşısını buldukFlaş açıklama: Koronavirüs aşısını bulduk
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
Anahtar Kelimeler:
demir öte gezegen WASP-76b yağmur

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs paniği! Kolonya için sıraya girdiler

Koronavirüs paniği! Kolonya için sıraya girdiler

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Cuma namazı açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Cuma namazı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Trump'tan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm seyahatler yasaklandı

Trump'tan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm seyahatler yasaklandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

KKTC'de tüm okullar tatil edildi!

KKTC'de tüm okullar tatil edildi!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Diğer Haberler
Sunucu koronavirüsle 'röportaj' yaptı!

Sunucu koronavirüsle 'röportaj' yaptı!

63 yıl sonra bir ilk: Tüm dini faaliyetleri durdurdular

63 yıl sonra bir ilk: Tüm dini faaliyetleri durdurdular

Korkunç tablo: 85 kişi daha hayatını kaybetti!

Korkunç tablo: 85 kişi daha hayatını kaybetti!

Koronavirüs Kazakistan’a da sıçradı!

Koronavirüs Kazakistan’a da sıçradı!

Pentagon destekli firma koronavirüs aşısının hazır olduğunu duyurdu

Flaş açıklama: Koronavirüs aşısını bulduk

Koronavirüs İtalya’da bilançoyu ağırlaştırıyor

Koronavirüs İtalya’da bilançoyu ağırlaştırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.