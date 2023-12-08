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O il MHP'ye bırakıldı! AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu... "İYİ Parti'nin kararı lehimize"

08.12.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı'nda seçime yönelik iş birliği çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Çalışmalar kapsamında seçime ayrı ve birlikte girilecek yerler giderek netleşiyor. AK Partili kaynaklar 20'den fazla ilde ittifak ortağı iki partinin ayrı adaylar göstereceğini dile getirdi. İYİ Parti'nin CHP'ye ret kararını değerlendiren partililer ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için HEDEP'in Ahmet Türk veya Başak Demirtaş'ı aday gösterme olasılığına ilişkin de önemli bir yorum yaptı.

O il MHP'ye bırakıldı! AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu... "İYİ Parti'nin kararı lehimize"

2023 seçimlerinden kısa süre sonra 2024'teki yerel seçimler için çalışmaya başlayan Cumhur İttifakı hazırlıklarında önemli bir yolu geride bıraktı. Son olarak iki parti 30 büyükşehir ve ilçelerinde iş birliği konusunda anlaşmaya vardığı kulislerden sızdı. AK Partili kurmaylar gelinen son noktayı değerlendirirken HEDEP'in İBB'ye Ahmet Türk veya Başak Demirtaş isimlerini göstermesi olasılığına ilişkin yorum yaptı.

20'DEN FAZLA İLDE AK PARTİ VE MHP YARIŞACAK

Bu kapsamda, iki partinin kurmaylarının yaptığı çalışmalarda, 30 büyükşehir ile ilçelerinde nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca 30 civarında il belediyesinde iş birliği yapılması, 20’den fazla il belediyesi için de AK Parti ve MHP’nin ayrı aday çıkarması kararlaştırıldı.

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İŞTE MHP'YE BIRAKILAN İL

AK Parti kurmayları “Bir ilde muhalefetin oy oranı düşükse, bir varlık gösteremiyorlarsa buralarda MHP-AK Parti ayrı aday çıkaracak, iş birliği yapmaya gerek kalmayacak. 20-25 arası ilde AK Parti ve MHP olarak yarışacağımız görünüyor” dedi. Ayrıca şu anda CHP’nin elinde olan Bolu’da ise MHP’nin adayı ile seçime girilebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

"İYİ PARTİ'NİN KARARI LEHİMİZE"

AK Parti kaynakları, Türkiye gazetesinin aktardığına göre, İYİ Parti’nin CHP ile iş birliğine ‘Hayır’ kararı alması ve HEDEP’in kendi adayları ile seçime girme eğiliminde olmalarının İstanbul başta olmak üzere CHP’nin yönettiği Antalya, Muğla, Aydın, Adana, Mersin ve Eskişehir gibi büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adaylarının kazanma ihtimalini artırdığına dikkat çekiyor. Ancak AK Parti kaynakları, CHP ve İYİ Parti arasında ‘tavanda’ bir iş birliği olmasa bile seçmen bazında ‘tabanda’ bir ittifakın kurulması seçeneğini de göz ardı etmiyor. Kurmaylar şöyle bir değerlendirmede bulundu:

“Son gelişmelerden sonra AK Parti’nin lehine bir durum olması kaçınılmaz. Çünkü ittifaklar arasında özellikle İstanbul’da büyük farklar yok. Ama batı illerinde İyi Parti ile CHP tabanı arasında sosyolojik bir yakınlaşma da söz konusu. Partiler ittifak yapmasa bile, tabanda seçmen doğal ittifaklara gidiyor.

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İSTANBUL'DA AHMET TÜRK VE BAŞAK DEMİRTAŞ OLASILIĞI

"Yani İYİ Parti aday çıkarsa bile, örneğin seçmeninin yüzde 70’i Ekrem İmamoğlu’na oy verecektir. Çünkü İYİ Parti seçmeni kendi partisine sadık bir seçmen değil. Ama HEDEP’te farklı. Türkiye’deki en sadık seçmen HEDEP’te. HEDEP İstanbul’da güçlü bir aday çıkarırsa, mesela Başak Demirtaş veya Ahmet Türk, seçmeni kendi adaylarına oy verir. İmamoğlu’nun kazanıp kazanmaması konusunda HEDEP seçmeni daha fazla etkili olacaktır.”

AK PARTİ'DEN 'ANKET' HAMLESİ

Öte yandan AK Parti cephesinde, mevcut belediye başkanları ile yapılan memnuniyet anketleri de tamamlandı. AK Parti kurmayları 4 anket yaparak vatandaşın mevcut AK Parti belediye başkanlarından memnun olup olmadıklarına yönelik verileri aldıklarını kaydetti. Şimdi tüm Türkiye’de adaylarla ilgili anketlere başlayacaklarını ifade eden AK Parti kaynakları, özellikle aday tespit komisyonu çalışmaları sırasında kritik illerdeki adaylar arasında birden fazla anket yapacaklarını, bazen 5-6 ismi, 2’ye düşürerek, nabız tutacaklarını söyledi.

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