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O ilçede büyük tehlike kapıya dayandı! Sadece 20 günlük...

16.10.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, yaşanan kuraklık nedeniyle ilçeye içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı’nda yaklaşık 20 günlük su kalması nedeniyle baraja giden Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, suyun çekilmesi nedeniyle barajın ortasına kadar gidip tasarruf çağrısı yaptı.

O ilçede büyük tehlike kapıya dayandı! Sadece 20 günlük...

Keşan’a içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı’nda incelemelerde bulunarak, su seviyesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran’dan bilgi alan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, barajdaki su seviyesinin düşüklüğünü göstermek için barajın ortasına kadar yürüdü. Barajın ortasından yaptığı açıklamada, kuraklığın had safhada olduğunu vurgulayan Mustafa Helvacıoğlu, "Suyumuz artık bitme aşamasında. Önlemler alıyoruz ama Kadıköy için üzgünüm. Barajın ortasına kadar yürüyerek geldim. 56 milyon metreküp su kapasitesi olan Kadıköy Barajı’nda su seviyesi şuanda 2-3 milyon civarında. Önümüzdeki günlerde su çekmek için platform kuracağız. Ölü hacim suyunu kullanmaya başlayacağız. Lütfen suyu dikkatli kullanalım. Suyun dibi göründü. Susuz kalacak halimiz yok, çözüm bulacağız. Ancak dikkat çekmek istiyorum; suyu tasarruflu kullanmalıyız. Su paradan kıymetli. Suyu bulamayacağımız günler geliyor. Yaz bitti ama kötü bir manzara var. Bu dünyanın sorunu. 3-7 kilometre yol eksik yapalım dedik, yatırımları durdurduk, 42 milyon TL’ye Kumdere’de kuyu açmak için çalışmalar başlattık” dedi.

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"TEDBİRLERİMİZİ ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Kumdere’deki tesisinin Aralık ayı başında çalıştırılmasının ve Keşan’a tek başına yetecek bir kaynak olacağına dikkat çeken Mustafa Helvacıoğlu şunları söyledi: “Aslında bu sevindirici bir haber değil. İnşallah yağışlar olacak ve Kadıköy Barajımız su ihtiyacımızı karşılamaya devam edecek. Biz kötü senaryoya hazırlandık. Yağışlar olmazsa yeraltı su kaynaklarımızı da bitireceğiz. Çözüm üretiyoruz ama tasarrufa davet ediyorum. Su bulsak da, tasarruf bizim yaşam tarzımız olmalı. Evlatlarımıza bunu öğretmeliyiz. Aksi takdirde susuz günler bizi bekliyor. 10 yıl sürmez deniz suyunu arıtmaya başlarız. Geçen yıldan beri sesleniyorum, burada çeltik ekenlere de seslendim, idarecilerime de seslendim; Keşan susuz kalacak. Ne olur suyu tedbirli kullanalım, önce içme suyu, önce yaşam suyu. Tabii ki tarımda su önemli. Tarımı yapan insan, insanın suyu yoksa tarımı nasıl yapacak. Gazze’de su yok, elektrik yok hayat bitmiş durumda. Kuraklığa beraber çözüm üreteceğiz. Suyu bulmak yetmiyor. Tasarruf ederek bize yardımcı olun."

Erhan Başaran da, yaklaşık 20 günlük suyun kaldığını söyledi. (İHA)

Günün önemli manşetleri


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Edirne Keşan su

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