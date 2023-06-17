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  4. O ilçede dikkat çeken tabela! Girişine 'İlimize hoş geldiniz' yazısı asıldı... Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkabileceği konuşuluyordu

O ilçede dikkat çeken tabela! Girişine 'İlimize hoş geldiniz' yazısı asıldı... Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkabileceği konuşuluyordu

17.06.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ardından Mersin'den dikkat çeken bir görüntü geldi. Mersin'in Tarsus ilçesi girişine "İlimize hoş geldiniz" tabelaları asıldı.

O ilçede dikkat çeken tabela! Girişine 'İlimize hoş geldiniz' yazısı asıldı... Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkabileceği konuşuluyordu

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından daha önce "İl'le de Tarsus" sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İLÇE GİRİŞİNDE "İLİMİZE HOŞ GELDİNİZ" TABELALARI

Bu kapsamda belediye tarafından Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ardından ilçe girişine "Tarsus il oluyor", "İlimize hoş geldiniz" tabelaları asıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozdoğan, Tarsus'un hem coğrafi konumu hem de tarım ve turizmiyle önemli bir kent olduğunu belirtti. İlçenin 400 bini geçen nüfusa sahip olduğunu aktaran Bozdoğan, Tarsus'un il olmayı hak ettiğini kaydetti.

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ODALARDAN DESTEK

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da Tarsus'un çok önceden il olmayı hak ettiğini belirtti.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, il olmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Haziran'da MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." değerlendirmesinde bulunmuştu. (AA/İHA)

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