19 ilçe birden il olabilir... Cumhuriyetin 100. yılında 100 il! Bahçeli işareti verdi, o ilçelerde heyecan arttı! Biri de İstanbul'un yanı başında

Cumhur İttifakı hem hükümeti kurdu hem de mecliste çoğunluğu elde etti. Yeni dönemdeki ilk grup toplantısını gerçekleştiren MHP'de genel başkan Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulunurken anket şirketlerinden ana muhalefete farklı birçok konu hakkında yorumlarda bulundu.

BAHÇELİ 19 İL İÇİN SİNYALİ VERDİ!

Bahçeli'nin en dikkat çekici çıkışlarından biriyse 100 il vurgusu oldu! Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli; 'Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür...' diyerek 19 ilçenin bu sene il yapılabileceğinin sinyallerini verdi!

İLÇELERİ HEYECAN SARDI!

Türkiye'nin son ili olan Düzce, 1999 öncesine kadar Bolu'ya bağlı bir ilçeydi. Düzce, 12 Kasım depreminin ardından 9 Aralık 1999 tarihinde Bolu'dan ayrıldı ve il oldu. 81 plakalı Düzce'nin ardından 19 ilçe daha il olabilir...

HANGİ İLÇELER İL OLABİLİR? BANDIRMA, BODRUM, EREĞLİ...

Bahçeli'nin bu açıklamaları sonrası hükümetin 2023 senesi içerisinde bazı ilçeleri il konumuna getireceğine yönelik bir sinyal olarak algılandı. Türkiye'de il olmayı bekleyen birçok ilçe var.

Karadeniz Ereğli, Bodrum, Fethiye, Nazilli, Akhisar, Bandırma, İskenderun, Alanya, İnegöl, Çorlu, Tarsus, Siverek, Erciş, Kozan, Ünye, Polatlı, Yüksekova, Edremit, Midyat gibi ilçelerin il olma ihtimali var...