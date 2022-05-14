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O ilçede esrarengiz olay! Sesin kaynağını araştırıyorlar

14.05.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinde esrarengiz patlama sesleri duyuldu. Peş peşe 2 kez duyulan esrarengiz patlama sesi, vatandaşlar arasında korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yaptığı açıklamada patlamanın kaynağının tüm birimler tarafından araştırıldığını belirtti.

O ilçede esrarengiz olay! Sesin kaynağını araştırıyorlar

Tosya’da saat 20.30 sıralarında duyulan patlama sesi korkuya sebep oldu. Vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışırken, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı patlamanın nedenini öğrenebilmek için harekete geçti. Emniyet ve jandarma ekipleri bölgedeki sanayi ve benzinlik noktalarındaki yöneticileri ile irtibata geçerek, iş yerlerinde patlatma olup olmadığını araştırdı. Ancak yapılan araştırmalarda patlamanın sırrı öğrenilemedi.

"TÜM BİRİMLERİMİZ TARAFINDAN ARAŞTIRILIYOR"

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Patlamanın kaynağı tüm birimlerimiz tarafından araştırılıyor. Bizlere şu ana kadar bize gelen hiçbir ihbar yok" dedi.

"FAY KIRILMASI OLDU, BENZİNLİK PATLADI, UÇAK DÜŞMÜŞ..."

Tosya’da Kargı’da ve Ilgaz ilçelerinde de patlama sesi duyuldu. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili hastanelere herhangi bir yaralının gelmediğini ifade ettiler. Bunun üzerine Zonguldak ve ilçesi Çaycuma ile irtibata geçilerek, patlama konusundaki araştırma genişletildi. Yetkililer araştırma yaparken, vatandaşlar ise olaya ilginç yorumlarda bulundu. Bazı vatandaşlar, "Tosya’da fay kırılması oldu, Benzinlik patladı, uçak düşmüş” derken, bazıları da "Ev yerinden oynadı, mutlaka zelzele oldu" yorumunu yaptı.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Tosya ve çevre ilçelerde paniğe neden olan esrarengiz patlamanın nedeni araştırılıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kastamonu
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