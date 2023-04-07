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  4. O ilçede 'taksi durakları' adımı! Tüm masraflar belediye tarafından karşılanıyor

O ilçede 'taksi durakları' adımı! Tüm masraflar belediye tarafından karşılanıyor

07.04.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi tarafından ilçedeki taksi durakları değiştiriliyor.

O ilçede 'taksi durakları' adımı! Tüm masraflar belediye tarafından karşılanıyor

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatlarıyla, ilçedeki taksi durakları çok daha modern ve kullanışlı olacak şekilde yenileniyor.

TÜM MASRAFLARI BELEDİYE KARŞILIYOR

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası talebi ile mevcutta durak bulunmayan İskele Mahallesi’ndeki taksi durağı yapılırken, taksicilerin kendi imkanlarıyla oluşturdukları kullanışlı olmayan Cumhuriyet Meydanı’ndaki iki adet taksi durağı da yenilendi.

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Tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan değişim projesinde 6,5 metrekare olan taksi durakları tek tip olarak yenilenerek; taksici esnafına konforlu bir çalışma alanı sunulurken, atıl görünümde olan taksi durakları modernleştirilmiş olarak gelişen ve yenilenen Burhaniye’ye kazandırılmış oldu. (İHA)

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Balıkesir Burhaniye taksi taksi durağı burhaniye belediyesi

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