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  4. O ilçede turizmi hareketlendiren keşif! 2 bin 800 yıllık... 'İlgi çekecek'

O ilçede turizmi hareketlendiren keşif! 2 bin 800 yıllık... 'İlgi çekecek'

25.10.2023 15:40 | Son Güncelleme:
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Van’ın Muradiye ilçesindeki Urartulardan kalma Körzüt Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında kitabe ve tapınak bulundu.

O ilçede turizmi hareketlendiren keşif! 2 bin 800 yıllık... 'İlgi çekecek'

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi Başkanlığında ve YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan’ın danışmanlığında Körzüt Kalesi’nde yapılan kazı çalışmasında 2 bin 800 yıllık Urartu tapınağı ve üzerinde çivi yazılı 2 kitabe bulundu. Uluşar Mahallesi’ndeki kalede bulunan tapınağın rizaritli (payanda) dedikleri kule tipinde bir susi tapınağı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Erdoğan, kalenin Urartu döneminde Kral Minua tarafından inşa edildiğini kaydetti.

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Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ise kazı çalışmalarının devam ettiğini ve bulunan kitabelerin Kral Minua dönemine ait olduğunu söyledi. Aydoğan, bu keşiflerin ilçe turizmine katkı sağlayacağını ve tarih severlerin ilgisini çekeceğini belirtti. (İHA)

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