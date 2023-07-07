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O ilde pek çok mahalleden peş peşe ihbarlar geliyor! Ekipler günde en az 10 kez bunun için gidiyor

07.07.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte birçok mahalleden yılan ihbarı gelmeye başladığı öğrenildi. Son olarak Yenidoğan Mahallesi’nde bir eve giren yılan, ekipler tarafından alınarak doğaya salındı. İtfaiye ekiplerinin günde en az 10 kez yılan ihbarına gitmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Adana’da son zamanlarda hava sıcaklığı nem ile birlikte 40 dereceyi geçti. Havaların ısınmasıyla birlikte itfaiye ekiplerine gelen yılan ihbarlarında da artış oldu. Birçok farklı mahalleden vatandaşlar itfaiyeyi arayarak evlerine yılan girdiği ihbarında bulundu.

EKİPLER GÜNDE EN AZ 10 KEZ YILAN İHBARINA GİDİYOR

Son zamanlarda ekipler günde en az 10 kez yılan ihbarına gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde de bir eve giren yılan, ekipler tarafından yakalanıp doğaya salındı.

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"YILANIN BALKONUN ALTINA DOĞRU GELDİĞİNİ GÖRÜNCE EKİPLERİ ARADIM"

Ev sahibi Kamil Karacanlı, "Evde otururken atık kağıt toplayan bir kişi seslenerek yoldan bahçeye yılan girdiğini söyledi. Ben bahçeye baktım ama önce göremedim. Sonra baktığımda yılanın balkonun altına doğru geldiğini görünce ekipleri aradım. Ekipler kısa sürede geldi ve bir süre sonra yılanı tutup doğaya saldılar” dedi.

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"EKİPLER GELİP YAKALAYIP DOĞAYA BIRAKTI"

Son zamanlarda birçok yerden yılan ihbarı geldiğini öğrendiğini belirten Karacanlı, “Ben yılandan korkmadım ama vatandaşların gelip zarar vermemesi için ekiplere haber verdim. Ekipler de gelip yakalayıp doğaya bıraktı. Herkes böyle yapmalı, sonuçta bu hayvanlar zararlı değil” diye konuştu. (İHA)

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Adana yılan

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