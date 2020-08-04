O kadar bizsin ki: Apple kiralardan dert yanıyor!

Apple koronavirüsten en çok etkilenen şirketlerden biri. Hem Çin'de üretim yapan hem de Çin'de onlarca Apple Store mağazası bulunan Apple, salgının boyut kazanmasıyla birlikte hem üretimi durdurmak zorunda kaldı, hem iPhone 11 ve iPhone 12 için parça tedariğinde sıkıntılar yaşamaya başladı, hem de mağazalarını kapattı. Salgının seyrinin değişmesi ve yeni normale geçilmesi ile birlikte ise Apple sorunlarını teker teker atlattı. Dünya çapında kapanan tüm Apple Store mağazalarını tekrar açan Apple, bu kez salgının mali yaralarını sarmak için adımlar attı. Bunun başında pek tabi ki tasarruf geliyor. Cupertinolu firma, bu adımın bir parçası olarak, kiralardan tasarruf edebilmek için mülk sahipleriyle masaya oturmaya karar verdi.

APPLE KİRA İNDİRİMİ İSTEDİ

Apple, İngiltere'nin başkenti Londra'da, yüksek kira ödediği Apple Store mağazalarının mülk sahiplerinden indirim yapmalarını istedi. Apple'ın isteği ise söz konusu kiranın yüzde 50'sini ödemek. Yani kira bedelini yarı yarıya düşürmek. Fakat mülk sahiplerinin bu isteği reddetmesi muhtemel.