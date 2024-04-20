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  4. O kentte köylüler yağmur duasına çıktı! 'Tarladaki ürünlerimiz susuz kaldı' Belediye Başkanı da katıldı

O kentte köylüler yağmur duasına çıktı! 'Tarladaki ürünlerimiz susuz kaldı' Belediye Başkanı da katıldı

20.04.2024 16:08
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Eskişehir Seyitgazi Cevizli köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Köy muhtarı "Tarladaki ürünlerimiz susuz kaldı. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıkmayı uygun gördük." diye konuştu. Yağmur duasına, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Seyitgazi AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Türk de katıldı.

O kentte köylüler yağmur duasına çıktı! 'Tarladaki ürünlerimiz susuz kaldı' Belediye Başkanı da katıldı

Cevizli köyünde muhtarlık ve köy halkının düzenlediği yağmur duası programında, vatandaşlar köy meydanında toplandı. Seyitgazi İlçe vaizi İshak Yıldırım tarafından yapılan yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

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"VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİ ÜZERİNE..."

Köylerine uzun süreden beri yağmur yağmadığını söyleyen Köy Muhtarı Hasan Çakır;"Tarladaki ürünlerimiz susuz kaldı. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Cuma namazı sonrası hep birlikte Allah’a el açıp dua ettik. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak edenlere şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

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Yağmur duasına, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Türk, muhtarlar, davetliler ve köy halkı katıldı. (İHA)

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AW186667_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Yağmur duası
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